"ZDF Fernsehgarten" gestern am 28. Mai 2023: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Die aktuelle Ausgabe vom "ZDF Fernsehgarten" läuft am 28.5.23. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Programm und Übertragung der Show im TV und Stream.

Der " ZDF Fernsehgarten" findet jedes Jahr aufs Neue in der warmen Jahreshälfte statt. Nachdem die diesjährige Saison am 7. Mai eröffnet wurde, ist nun bereits die vierte Ausgabe zu sehen. In den vergangenen Sendungen wurde es mitunter beim Dart-Spielen schon recht sportlich - diesmal gibt es als Kontrastprogramm einen gemütlichen Spaziergang über den Flohmarkt.

Moderiert wird der Spaß wie immer von Andrea Kiewel. Alle Infos über das Programm und die Gäste der Ausgabe vom 28. Mai finden Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo Sie den "ZDF Fernsehgarten" als Wiederholung sehen können, wenn Sie ihn verpasst haben.

"ZDF Fernsehgarten": Das Programm am 28. Mai 2023

Man weiß im Voraus wirklich nie, welche Ideen die Produzenten beim "ZDF Fernsehgarten" als nächstes haben. Neben den üblichen Verdächtigen wie "Schlagerparty", greifen die Macher der Show mit Mottos wie "Darts-Pary" auch schon mal tiefer in die Trickkiste. Das war das Thema beim "ZDF Fernsehgarten" vom 14. Mai 2023, als zwei deutsche Darts-Profis eingeladen wurden und die Sendung zum Dart-Wettkampf wurde.

Für die Show am 28. Mai 2023 steht erneut ein eher ungewöhnliches Motto an. Doch anstatt Sport und Wettkampf geht es diesmal gemütlich zu. Moderatorin Andrea Kiewel hat ein paar der Experten von " Bares für Rares" dazu eingeladen, mit ihr eine Runde über den Flohmarkt zu drehen. Außerdem gibt Expertin Wendela Horz Infos zum Thema Schmuck.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 28. Mai 2023

Teile des "Bares für Rares"-Teams sind diesmal die Gäste, die für das Motto "Flohmarkt" verantwortlich sind. Dazu zählen Wolfgang Trepper, Sven Deutschmanek, Dr. Elisabeth Nüdling und Wendela Horz.

Daneben sind aber selbstverständlich auch noch einige Musik-Acts eingeladen, die für die richtige Stimmung sorgen. Beim "ZDF Fernsehgarten" am 28. Mai 2023 sind folgende Stars mit dabei:

Florian Künstler

Luca Hänni

Vincent Gross

Anna-Carina Woitschack

Heinz Rudolf Kunze

Neonlicht

Ben Zucker

Anna Sophie

Iggi Kelly

SOPHIA

Boppin' B

Musikalisch geht es auch in der darauffolgenden Ausgabe am 4. Juni zu. Dann heißt das Motto beim "ZDF Fernsehgarten" nämlich Discofox. Als hochkarätige Gäste wurden im Voraus unter anderem Hansi Hinterseer und Semino Rossi angekündigt.

Übertragung vom "ZDF Fernsehgarten" am 28. Mai live im TV und Stream

Der "ZDF Fernsehgarten" ist hierzulande längst eine Institution. An den meisten Sonntagen während des Sommers ist die Sendung zur Mittagszeit zu sehen. Normalerweise findet die Übertragung von 12.00 - 14.00 Uhr statt. Zu sehen sind sämtliche Termine vom "ZDF Fernsehgarten" 2023 selbstverständlich - wie der Name schon sagt - im ZDF. Neben der TV-Übertragung bietet das öffentlich-rechtliche Fernsehen mittlerweile auch immer eine zeitgleiche Übertragung im Stream auf zdf.de an.

Damit es nach so vielen Sendungen nicht langweilig wird, denkt sich das ZDF jede Woche ein neues Motto für die Show aus. Für dieses Jahr sind bislang unter anderem noch "Mallorca, "Tiergarten", "Schlagerparty", "Rock im Garten" und einiges mehr geplant.

Am 24. September ist dann Schluss mit dem "ZDF Fernsehgarten" für 2023. Die letzte Sendung des Jahres wird dann unter dem feucht-fröhlichen Motto "Oktoberfest" stattfinden.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung der Sendung vom 28. Mai 2023

Wer die Sendung am 28. Mai 2023 verpasst hat, der kann sich jederzeit die Wiederholung der Show ansehen. Möglich macht das die ZDF-Mediathek. In dieser stehen alle vergangenen Sendungen der letzten Monate auf Abruf zur Verfügung.