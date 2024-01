"Safari im eigenen Revier": Polizei fängt entlaufenes Zebra in Hessen ein

"Ich kann ja wohl ein Zebra von einem Pferd unterscheiden", sagte eine Frau, die im hessischen Bad Homburg einen Notruf absetzte. Als die Polizei am Einsatzort ankam, musste sie der Frau recht geben.

"Kein Streich, kein Traum, sondern ein echtes, gestreiftes Zebra!", schreibt das Polizeipräsidium Westhessen auf Instagram. Die Beamten mussten am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Aus Bad Homburg erreichte ein Notruf die Leitstelle. Eine Frau meldete ein Zebra, das frei durch die Felder von Ober-Erlenbach, einem Stadtteil von Bad Homburg, streifte.

Zebra in Bad Homburg ausgebrochen: Loch im Zaun war die Ursache

Die Frau war sich laut Polizei sicher: "Ich kann ja wohl ein Zebra von einem Pferd unterscheiden." Die Besatzung des Streifenwagens sei zwar skeptisch, aber "bereit für eine Safari im eigenen Revier" gewesen. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, stellte sich heraus, dass die Anruferin recht hatte.

Mit einer Leine und Leckerlies bewaffnet gelang es den Polizisten, das Zebra wieder wohlbehalten auf seine Koppel zurückzubringen. Dort zeigte sich Ursache für den Ausflug des Tiers. Im Zaun der Koppel war ein Loch. Der Besitzer wurde informiert und soll den Zaun nun reparieren, um weitere Ausflüge des Zebras zu verhindern.

Löwe bricht aus Zirkus aus und spaziert durch italienische Hafenstadt

Ein anderes für die Region ungewöhnliches Tier versetzte die Bewohner der italienischen Hafenstadt Ladispoli im November in Aufregung. Dort war ein Löwe aus seinem Käfig in einem Zirkus ausgebrochen und streunte stundenlang durch die Straßen. In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der 40.000-Einwohner-Stadt spaziert.

Nach mehreren Stunden gelang es mit einem Polizeihubschrauber, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen. Nach einigen Minuten schlief er ein und wurde dem Zirkus übergeben, wie Ladispolis Bürgermeister Alessandro Grando auf Facebook mitteilte.