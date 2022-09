"Zeig uns deine Stimme", Staffel 3: Alles rund um Sendetermine, Stars und Regeln

"Zeig uns deine Stimme" geht mit Staffel 3 in die nächste Runde. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Regeln, Stars, Wiederholung und Übertragung im TV oder Stream.

Das Musikformat "I Can See Your Voice" ändert den Namen - aus "I Can See Your Voice" wird "Zeig uns deine Stimme". Die Frage, die sich bei der Sendung stellt, ist: Wer kann wirklich singen und wer blufft?

Das Format stammt ursprünglich aus Südkorea. Dort wird die Musikshow "I Can See Your Voice" bereits seit 2015 ausgestrahlt. In diesem Jahr wird sich für die deutsche Ausgabe etwas verändern. Nicht nur der Name wurde geändert, auch das Studio wird noch größer und ansprechender.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie Staffel 3 von "Zeig uns deine Stimme" sehen können, welche Regeln gelten und welche Stars mitwirken? Möchten Sie weiterhin gerne wissen, wo die Sendung im TV oder Stream übertragen wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen rund um Start, Sendetermine, Regeln, Stars, Wiederholung und Übertragung im TV oder Stream.

Video: wetter.com

Wann ging Staffel 3 von "Zeig uns deine Stimme" an den Start?

RTL hatte den Start der dritten Staffel von "Zeig uns deine Stimme" bereits im Frühjahr bekannt gegeben. Die Sendung wurde im März aufgezeichnet, nun laufen seit dem 24. Juli aktuell die sechs neuen Folgen der Show.

Staffel 3: Sendetermine von "Zeig uns deine Stimme"

Die Sendetermine von "Zeig uns deine Stimme" finden Sie hier. Die Folgen wurden ursprünglich immer sonntags zur Primetime ausgestrahlt. Seit Folge 4 läuft die Sendung im Nachtprogramm.

Folge 1: 24. Juli, 20.15 Uhr, auf RTL

24. Juli, 20.15 Uhr, auf Folge 2 : 31. Juli, 20.15 Uhr, auf RTL

: 31. Juli, 20.15 Uhr, auf Folge 3: 7. August, 20.15 Uhr, auf RTL

7. August, 20.15 Uhr, auf Folge 4: 19. August, 00.55 Uhr, auf RTL

19. August, 00.55 Uhr, auf Folge 5: 26. August,00.35 Uhr, auf RTL

26. August,00.35 Uhr, auf Folge 6: 02. September, 00.35 Uhr, auf RTL

Das sind die Regeln von "Zeig uns deine Stimme", Staffel 3

Die Kandidaten geben vor, echte Gesangstalente zu sein. Die Musikstars müssen zusammen mit ihrem Fan versuchen aufzudecken, wer die Wahrheit sagt und wer nur blufft. Dabei hilft nicht nur eine gute Menschenkenntnis, sondern auch das berühmte Rate-Panel, das aus verschiedenen Stars aus allen Bereichen besteht. Außerdem wird es verschiedene Hinweise geben. Die Stars können mitraten und selbst Tipps abgeben. Nach jeder Runde muss sich der Musikstar und sein Fan von einem Kandidaten verabschieden. Am Ende stellt sich heraus, ob das die richtige Entscheidung war und die Enthüllung beginnt. Das Publikum ruft "Zeig uns deine Stimme" und anschließend muss der ausgeschiedene Teilnehmer auf der "Bühne der Wahrheit" performen. Der verbleibende Kandidat hat im Finale die Möglichkeit auf ein Duett mit dem Musikstar. Ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro steht für den Sieger bereit.

Lesen Sie dazu auch

Staffel 3: Das sind die Stars von "Zeig uns deine Stimme"

Auch in der dritten Staffel werden wieder zahlreiche Stars mit dabei sein. Jede Folge wird mit einem Musikstar und einem prominenten Rate-Panel aufgestellt sein. Außerdem ist dieses Mal neu, dass der Moderator in jeder Show ein anderer ist. Hier erhalten Sie eine Übersicht der beteiligten Moderatoren:

Oliver Pocher

Laura Wontorra

Sonja Zietlow

Daniel Hartwich

Jan Köppen

Oliver Geissen

Hier gibt es eine Übersicht zu den einzelnen Shows:

Show 1

Musikstar: Yvonne Catterfeld

Rate-Panel: Anna Loos , Thomas Hermanns , Max Giermann , Chantal Janzen

, , , Moderator: Daniel Hartwich

Show 2

Musikstar: Tim Benzko

Tim Benzko Rate-Panel: Max Giermann , Tim Mälzer , Evelyn Burdecki, Jorge Gonzalez

, , Evelyn Burdecki, Moderator: Oliver Pocher

Show 3

Musikstar: Thomas Anders

Rate-Panel: Max Mutzke , Frank Buschmann , Mirja Boes , Jorge Gonzalez

, , , Moderator: Laura Wontorra

Show 4

Musikstar: Giovanni Zarrella

Rate-Panel: Bülent Ceylan , Judith Williams , Tim Mälzer , Jorge Gonzalez

, , , Moderator: Jan Köppen

Show 5

Musikstar: Ilse DeLange

Rate-Panel: Uwe Ochsenknecht , Reiner Calmund , Sara Engels , Max Mutzke

, , , Moderator: Sonja Zietlow

Show 6

Musikstar: Johannes Strate

Rate-Panel: DJ Ötzi , Evelyn Burdecki, Thomas Hermanns , Frank Buschmann

Moderator: Oliver Geissen

"Zeig uns deine Stimme": Übertragung im TV oder Stream von Staffel 3

Die dritte Staffel "Zeig uns deine Stimme" wird auf RTL zu sehen sein. Parallel können die Folgen sowie die Wiederholung beim Streamingdienst des Senders mitverfolgt werden. Hier eine Übersicht:

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +

Um RTL+ nutzen zu können, benötigen Sie allerdings ein Abo des Services. Ein solches erhalten Sie ab 4,99 Euro monatlich.

Wiederholung der 3. Staffel von "Zeig uns deine Stimme"

Wiederholungen der Folgen der dritten Staffel "Zeig uns deine Stimme" wird es immer auf RTL+ zu sehen geben.