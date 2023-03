Exklusiv Wann ist die Zeitumstellung 2023 auf Sommerzeit im März? Werden die Uhren vor oder zurück gestellt? Hier gibt es die Infos zur Uhrumstellung in Deutschland.

Die Zeitumstellung auf Sommerzeit gibt es auch 2023 noch - eine Abschaffung ist nicht in Sicht. Wie läuft die Uhrumstellung im März ab? Werden die Zeiger vor oder zurück gestellt? Und stellt sich das Handy automatisch um? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Wann ist die Zeitumstellung 2023 auf Sommerzeit im März in Deutschland?

Termin für die Umstellung auf Sommerzeit 2023 in Deutschland ist der Sonntag, 26. März. An diesem Datum werden um 2 Uhr morgens die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Die Folge: Uns wird eine Stunde Schlaf gestohlen, wir müssen früher aufstehen.

Allerdings hat die Zeitumstellung im Frühjahr auch einen Vorteil: Nach der Arbeit bleibt es eine Stunde länger hell, man hat also eigentlich ein wenig mehr vom Tag.

Zeitumstellung auf Sommerzeit 2023: Uhr vor oder zurück stellen?

Uhr umstellen: Wie war das noch gleich? Wann die Uhr vor- und wann zurückgestellt wird, können sich viele nicht merken. Deswegen hier noch einmal die Details. Wann werden die Uhren umgestellt?

Im März wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Auf 1.59 Uhr nachts folgt also 3.00 Uhr.

Im Oktober wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Auf 2.59 Uhr folgt nachts 2.00 Uhr.

Uhrumstellung: Wie sieht es mit der Abschaffung der Zeitumstellung aus?

Eigentlich soll die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und wieder zurück abgeschafft werden. Anfang Juli 2018 durften die EU-Bürger bei einer Online-Abstimmung sagen, was sie von der Zeitumstellung halten - und sprachen sich mit großer Mehrheit von 84 Prozent für deren Abschaffung aus.

Die EU-Kommission plante die Abschaffung eigentlich schon für 2021. Doch das scheiterte schon daran, dass sich die Staaten nicht darauf einigen konnten, ob dauerhaft Sommerzeit oder Winterzeit gelten soll. Die Corona-Krise hat das Thema weiter in den Hintergrund rücken lassen, sodass die Abschaffung nicht in Sicht ist.

Uhr umstellen: Seit wann und warum gibt es in Deutschland eine Zeitumstellung?

Uhr umstellen wann und warum? Während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland bereits eine Umstellung von Winter- auf Sommerzeit, die jedoch keinem klaren Schema folgten. Die erneute - und dauerhafte - Einführung eines Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1978 beschlossen, trat allerdings erst 1980 in Kraft. Ein Grund war der Wunsch, sich den westlichen Nachbarländern anzupassen, die die Sommerzeit bereits 1977 aus energiepolitischen Gründen eingeführt hatten. Ein weiterer Grund war die Tatsache, dass sich BRD und DDR über die Einführung der Sommerzeit einigen mussten, damit Deutschland und insbesondere Berlin nicht auch zeitlich geteilt wurden.

1996 wurde die Uhrumstellung EU-weit vereinheitlicht, seitdem stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Und wozu das Ganze? Eigentlich soll durch die Zeitumstellung das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist allerdings umstritten.

Stellt sich das Handy automatisch auf Sommerzeit um?

Das Signal für die Zeitumstellung sendet die Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Funkuhren, Computer stellen sich automatisch um. Bei manchen Smartphones könnte die Funktion aber unter Umständen deaktiviert sein und muss erst einmal über die Einstellungen wieder aktiviert werden. (sge)

