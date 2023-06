"Zervakis & Opdenhövel. Live" in der Sommerpause: Sendetermine, Moderatoren und Übertragung

"Zervakis & Opdenhövel. Live": Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - wir haben alle Infos zur Sendung im Überblick.

Normalerweise läuft beim TV-Sender ProSieben jeweils eine neue Folge des Formats "Zervakis & Opdenhövel. Live". Darin beschäftigen sich die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel Woche für Woche über rund zwei Stunden hinweg mit tagesaktuellen Geschehnissen und Themen unserer Zeit. Dazu begrüßen sie in ihrem Studio Betroffene, Verantwortlichen und prominente Gäste. Aktuell müssen die die Zuschauer aber etwas gedulden, bis es wieder eine neue Ausgabe zu sehen gibt, denn die Sendung ist in der Sommerpause.

Senderchef Daniel Rosemann hat genaue Vorstellungen davon, wie das Format bei den Zuschauern ankommen soll: "In unserem neuen ProSieben-Journal 'Zervakis & Opdenhövel. Live' wollen wir unser Publikum informativ unterhalten und mit relevanten Themen fordern, ohne dabei anstrengend zu sein."

Sie wollen mehr über "Zervakis & Opdenhövel. Live" erfahren? Wann kehrt die Sendung aus der Sommerpause zurück und wie sieht dann der Sendeplan aus? Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Sendezeit und Übertragung der Folgen live im TV und Stream für Sie in unserer Übersicht zusammengefasst. Außerdem stellen wir Ihnen kurz die Moderatoren vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Zervakis & Opdenhövel": Sendetermine und Sendezeit - Was ist die Sommerpause vorbei?

ProSieben zeigt "Zervakis & Opdenhövel. Live" normalerweise immer am Mittwoch um 21.25 Uhr. Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live" von Redseven Entertainment. Gesendet wird das Format live aus Unterföhring.

Aktuell befindet sich die Sendung allerdings in der Sommerpause; diese begann am 31. Mai 2023. Wann genau die Sendung wieder zurückkehren wird, ist von ProSieben noch nicht offiziell verkündet worden. Wenn man sich allerdings am vergangenen Jahr orientiert, kann man davon ausgehen, dass "Zervakis & Opdenhövel. Live" gleichzeitig mit "TV total" wieder auf Sendung gehen wird - und für dieses Format ist bereits der 6. September 2023 als Start in die neue Staffel bekannt. Beide Sendungen laufen am Mittwochabend.

Übertragung von "Zervakis & Opdenhövel. Live": So sehen Sie die Sendung live im TV und Stream

Die Sendung ist wöchentlich beim TV-Sender ProSieben geplant. Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, die Folgen des Formats sowohl im Fernsehen als auch per Stream zu verfolgen.

Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem, ganze Folgen von "Zervakis & Opdenhövel Live" können ganz einfach in der Wiederholung abgerufen werden. Das ist entweder direkt über die ProSieben-Website oder über die Streaming-Plattform Joyn möglich. Die Basis-Version von Joyn ist kostenlos, für die werbefreie Premium-Version "Joyn+" werden Gebühren in Höhe von 6,99 Euro monatlich fällig.

"Zervakis & Opdenhövel Live": Das sind die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

Linda Zervakis

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit als Nachrichtensprecherin für die "Tagesschau", die sie von 2013 bis 2021 ausübte. Damit war 2021 allerdings Schluss - seitdem moderiert die Deutsch-Griechin gemeinsam mit Matthias Opdenhövel ihr eigenes Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live" moderieren: "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen.", sagt die 46-Jährige.

Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel wurde am 25. August 1970 in Detmold geboren. Bekanntheit erlangte er im TV vor allem durch seine Tätigkeit als Fernsehmoderator bei verschiedenen Privat-Sendern und Sportsendungen. Über seine eigene Show sagt der 50-Jährige: "Das Schöne an 'Zervakis & Opdenhövel. Live' ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen."