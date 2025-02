Brachialer Einbruch bei Juwelier - Alarm vertreibt Täter

Einbrecher haben in einem Juweliergeschäft in Kassel Schmuck gestohlen und einen Schaden von mindestens zehntausend Euro angerichtet. Eine Alarmanlage habe die Täter in die Flucht geschlagen, teilte die Polizei mit.

Die Unbekannten hatten eine Seitentür eines angrenzenden Modegeschäfts aufgebrochen und von dort eine Wand mit schwerem Gerät aufgestemmt. Durch das dadurch entstandene Loch gelangten die Unbekannten in das Juweliergeschäft. Sie zerstörten mehrere Vitrinen und entwendeten hochwertigen Schmuck von bisher nicht bekanntem Wert.