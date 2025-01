Lebensbedrohliche Verletzung nach Attacke in Silvesternacht

Ein 28-Jähriger ist in Gießen in der Silvesternacht attackiert und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Mann und seine Freundin aus einer Gruppe von drei bis fünf Personen heraus mit Silvesterraketen beschossen. Als der 28-Jährige diese zur Rede stellen wollte, hätten sie ihn attackiert. Kurz darauf sei er mit einer blutenden Stichwunde in der Brust zusammengesunken. Der Mann habe eine lebensgefährliche Lungenverletzung erlitten. Er befinde sich nach einer Operation inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es.

Die beteiligten Personen flohen laut Mitteilung in unbekannte Richtung. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Gießen ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und suchen Zeugen.