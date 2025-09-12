Schüsse im Wettbüro werden Thema bei «Aktenzeichen XY»

Im Januar 2024 fallen Schüsse auf ein Wettbüro im Main-Kinzig-Kreis - der Fall wird nun Thema bei der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» am Mittwochabend (17. September). Ein Unbekannter feuerte am 25. Januar vergangenen Jahres siebenmal aufden Eingang des Wettbüros in Maintal-Dörnigheim. Im Wettbüro entgingen sechs Menschen nur durch Zufall dem Tod - der Vorwurf gegen den Unbekannten lautet deshalb: sechsfacher versuchter Mord.

Der Täter benutzte den Angaben nach vermutlich eine halbautomatische Pistole des serbischen Herstellers Crvena Zastava. Die Pistole sei als gängige Dienstwaffe der Polizei im ehemaligen Jugoslawien verbreitet gewesen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schütze zudem Komplizen hatte und suchen deshalb Zeugen, die am Tatabend Ungewöhnliches bemerkt haben. Insbesondere ein Mann werde gesucht: Er betrat nach ZDF-Angaben kurz vor 19.00 Uhr das Wettbüro und verschwand nach den Schüssenspurlos. «Er oder jemand, der ihn erkennt, wird dringend gebeten, sich zumelden», hieß es.