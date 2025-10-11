Verbotenes Autorennen? - Polizeieinsatz wegen Sportwagen

Rücksichtslose Fahrmanöver zweier Sportwagen haben nach Polizeiangaben den Verkehr auf mehreren Autobahnen um Wiesbaden und Mainz gefährdet. Es sei am späten Freitagabend auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden, am Schiersteiner Kreuz, der A643 und schließlich auf der A60 von Mainz nach Bingen zu einer Reihe gefährlicher Situationen gekommen, teilte die Autobahnpolizei im rheinhessischen Heidesheim mit.

Zwei dunkel lackierte und hochmotorisierte Wagen seien mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, seien dicht auf andere Fahrzeuge aufgefahren, die Fahrer hätten mehrfach die Lichthupe betätigt und andere Autos teils unvermittelt zum Bremsen gezwungen. Einer der beiden Sportwagen sei erwischt und kontrolliert worden, berichtete die Polizei. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und sucht nach Zeugen.