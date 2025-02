29-Jähriger mit Messer attackiert

Ein 29-jähriger Mann ist in Darmstadt in der Nacht von mehreren Menschen angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren vier Menschen an dem Angriff im Bereich der Siemenstraße beteiligt. Der 29-Jährige trug demnach Kopfverletzungen davon, die von einem Messer stammen könnten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannten Täter flüchteten, eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.

