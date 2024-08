Zitronenwasser zum Abnehmen: Funktioniert das und wie gesund ist es?

Ausreichend Wasser zu trinken ist bekanntermaßen gesund und kann sogar beim Abnehmen helfen. Gegen den faden Geschmack von Wasser hilft zudem ein Schuss Zitronensaft, der das Wasser gleich viel bekömmlicher macht.

Aber nicht nur des Geschmackes wegen: Denn Zitronenwasser soll den Stoffwechsel ankurbeln, gut für die Haut sein und auch einer Diät sehr zuträglich sein. Kaum verwunderlich, dass seit geraumer Zeit Prominente voll auf die gesunde Zitrusfrucht abfahren. Doch was ist dran an dem Trend? Hilft Zitronenwasser wirklich beim Abnehmen?

Zitronenwasser zum Abnehmen: Promis schwören auf den Trend

Wie die Zeitschrift Gala berichtet, schwören Promis wie Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr oder Lauren Conrad allesamt auf Zitronenwasser.

Denn ob heiß zubereitet oder kalt, auf keinem fein drapierten Insta-Frühstücksstisch darf seit einiger Zeit eine aufgeschnittene Zitrone fehlen. Denn man muss wissen: Promis von A bis Z starten am liebsten mit einer Tasse Zitronenwasser in den Tag. Gerade auf nüchternem Magen getrunken versprechen sich Beyoncé & Co Gesundheit für Körper und Geist, wozu scheinbar auch ein gewisser Beauty-Effekt auf das Gewicht gehört. Doch kann der Zitronensaft im Wasserglas wirklich das Körpergewicht senken?

Zitronenwasser: Wie gesund ist es wirklich?

Zitronen werden zunächst einmal in Sachen gesunder Ernährung für ihren hohen Anteil an Vitamin C geschätzt, das wohl bekannteste aller Vitamine. Laut der Apotheken Umschau enthalten bereits 100 Gramm der Zitrusfrucht rund 50 Milligramm Vitamin C, was etwa der Hälfte des Tagesbedarfs eines Erwachsenen entspricht.

Die gesundheitlichen Vorteile von Vitamin C können dabei nicht hoch genug geschätzt werden: So unterstützt Vitamin C unter anderem das Immun- sowie Nervensystem des Körpers, erzeugt Kollagen, ein lebenswichtiges Strukturprotein, und schützt vor oxidativem Stress. Um alle positiven Effekte von Vitamin C zu erhalten, sollte das morgendliche Zitronenwasser entgegen mancher Promi-Empfehlung nicht zu heiß zubereitet werden, wie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) schreibt, da Vitamin C hitzeempfindlich ist.

Laut dem Gesundheitsportal des Bundes enthalten Zitrusfrüchte zudem sogenannte Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, die freie Radikale im Körper abfangen und somit Alterungsprozesse bremsen sowie das Krebsrisiko senken.

Zitronenwasser zum Abnehmen: Hilft es wirklich bei einer Diät?

Zunächst vorweg: Einen klaren wissenschaftlichen Nachweis, das Zitronenwasser beim Abnehmen hilft, gibt es laut der AOK-Krankenkasse nicht. Die Zitrone ist also kein verifiziertes Abnehm-Wundermittel. Dennoch gibt es durchaus Hinweise, dass die Zitrone einen Beitrag zu einer Diät leisten kann.

So enthält die Zitrusfrucht den Angaben der AOK zufolge das sogenannte Noradrenalin, ein Stresshormon, das auf Herz und Gefäße wirkt sowie den Stoffwechsel anregen und dadurch die Fettverbrennung steigern kann. Darüber hinaus enthalten die sauren Früchte verdauungsfördernde Enzyme, die das Sättigungsgefühl regulieren, vor Blähungen und vor Heißhungerattacken schützen können.

Übrigens: Vitamin C ist lebenswichtig. Doch eine Überdosierung kann schädlich sein - besonders bei bestimmten Personengruppen.