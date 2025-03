Ausflug mit Stahlrute und Drogen - Zoll stoppt Familie

Auf dem Weg zu einem Familienausflug in den Schwarzwald ist eine Autofahrerin mit mehr als 30.000 Schweizer Franken in bar und einer Stahlrute unterwegs gewesen. Die Frau, die mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern im Auto saß, wurde vergangene Woche von Zollbeamten gestoppt, wie es in einer Mitteilung des Zolls hieß. Die Beamten kontrollierten nach eigenen Angaben das Auto, das aus der Schweiz kam, in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Bei der Kontrolle sei das Bargeld in der Handtasche der 41-Jährigen sowie ein biegbarer Metallschlagstock im Fahrzeug gefunden worden, hieß es. Gegenüber den Beamten hatte die Familie demnach angegeben, auf dem Weg zu einem Ausflug in den Schwarzwald zu sein.

Die Stahlrute sei eine Schlagwaffe, so der Zoll und ist nach dem deutschen Waffenrecht verboten. Zudem dürfe aus einem Nicht-EU-Land maximal 10.000 Euro mit nach Deutschland gebracht werden. Umgerechnet brachte die Familie aber rund 31.500 Euro mit.

Drogen aus dem Ausland verboten

Bei der weiteren Durchsuchung des Autos fanden die Beamten rund fünf Gramm Cannabis. Seit der Teillegalisierung sei diese Menge kein Problem, führte eine Sprecherin aus. Doch ein Mitbringen der Droge aus dem Ausland sei weiterhin verboten.

Gegen die Frau sei ein Strafverfahren eingeleitet und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt worden. Sie habe mehr als 8.000 Euro als Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen müssen, hieß es.