Geschlachtete und ungekühlte Lämmer in Auto gefunden

Zollbeamte haben Anfang Juli bei einer Routinekontrolle eines größeren Autos in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) 20 geschlachtete und ungekühlte Lämmer gefunden. Der 41 Jahre alte Autofahrer gab laut Hauptzollamt an, die toten Lämmer an ein Geschäft liefern zu wollen. Ein Transport dieser Art - ungekühlt und in einem nicht geeigneten Fahrzeug - verstößt den Angaben zufolge gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften.

Die Lämmer wurden deshalb kurzfristig in einem Kühlraum im Zollamt zwischengelagert. Anschließend musste der Mann der Polizei zufolge die geschlachteten Tiere durch ein spezielles Unternehmen und unter Aufsicht ordnungsgemäß entsorgen und vernichten lassen. Die weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit dem lebensmittelrechtlichen Verstoß liegen laut einer Sprecherin des Hauptzollamtes nun beim Landratsamt.

Das Fleisch von 20 geschlachteten Lämmer lag ungekühlt in dem Auto. (Handout) Foto: -/Hauptzollamt Lörrach/dpa