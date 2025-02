Mann mit Schminksachen in Kartons erwischt

Kistenweise geschmuggelte Schminksachen haben Zollbeamte in einem Kleintransporter nahe Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) gefunden. Das Hauptzollamt schätzt den Gesamtwert der Lieferung auf rund 23.000 Euro. Den Angaben nach befanden sich Wimperntusche, Lippenstifte, Make-up, Rasierklingen sowie einige Flaschen Alkohol in fünf Umzugskartons auf der Ladefläche.

Möglicherweise Hehlerware

Zollbeamte hatten den Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen eigenen Angaben zufolge Anfang Februar bei einer Stichprobenkontrolle überprüft. Der 28-jährige Fahrer behauptete demnach erst, nicht zu wissen, was in den Kisten sei. Danach gab er an, die Schminksachen in der Schweiz geschenkt bekommen zu haben. Zollpapiere hatte er nicht.

Weil er die Einfuhrabgaben von rund 5.400 Euro den Angaben zufolge nicht begleichen konnte, behielt der Zoll die Waren ein. Weil der Verdacht bestehe, dass es sich um Hehlerware handele, sei Kontakt zu den Schweizer Behörden aufgenommen worden.