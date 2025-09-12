Elefantenbaby Kaja hat bereits 60 Kilogramm zugelegt

Das Ende Mai im Opel-Zoo in Kronberg geborene Elefantenbaby Kaja ist bereits ordentlich gewachsen. Der kleine Elefant wiege mittlerweile rund 160 Kilogramm, nach anfänglichen 97 Kilogramm, wie der Zoo mitteilte. Auch die Schulterhöhe des nun mehr als 100 Tage alten Elefantenkalbs stieg von 90 auf 103 Zentimeter.

Der Zoo hat mittlerweile nach eigenen Angaben eine Sonderbriefmarke und Postkarten mit Kaja aufgelegt. Das Tier kam am 27. Mai zur Welt. «Damit ist sie der erste Jung-Elefant in Hessen seit 1968», schrieb der Opel-Zoo. Seit August sei Kaja regelmäßig auf der Elefanten-Außenanlage zu sehen.