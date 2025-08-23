Zoom-Rätsel der Woche: Schaffen Sie es, dieses Motiv zu erkennen?

Wie gut kennen Sie Deutschland? In unserem Zoom-Rätsel stellen wir Ihr Wissen auf die Probe. Ob Schloss, Berg, Kirche, Gegenstand oder bekannte Gesichter aus Geschichte, Sport und Kultur: Jede Woche zeigen wir Ihnen ein neues Bild, das schrittweise enthüllt wird. In diesem Quiz laden wir Sie ein, zu erraten, was oder wer darauf zu sehen ist. Mal handelt es sich um bekannte Orte oder Gegenstände, mal um Persönlichkeiten aus Deutschland. Zusätzlich erhalten Sie interessante Hintergrundinformationen, die Ihnen den Ort oder die Person noch etwas näherbringen.

Kehren Sie immer wieder zurück, denn einmal in der Woche finden Sie in diesem Artikel ein neues Bilder-Quiz zum Mitraten. Hier erklären wir Ihnen außerdem den Ablauf des Rätsels im Detail.

Das aktuelle Zoom-Rätsel – jede Woche neu

Mit unserem Zoom-Rätsel können Sie Ihr Allgemeinwissen testen und ganz nebenbei erfahren Sie Fakten, die Sie bisher vielleicht nicht kannten. Jede Woche erscheint hier ein neues Quiz im Video – raten Sie mit:

Weitere Zoom-Rätsel

Im Folgenden finden Sie auch die bisherigen Zoom-Rätsel zum Nachholen. Können Sie die Gegenstände, Orte oder Personen in den folgenden Videos erkennen?

Der Ablauf: So funktioniert das Zoom-Rätsel

Jede Woche präsentieren wir Ihnen ein neues Rätselbild. Die Aufgabe: Erraten Sie, welcher Ort oder Gegenstand, welches Bauwerk oder welche Person darauf zu sehen ist. Das Besondere daran: Sie sehen das Bild in drei Zoom-Stufen – von sehr nah bis deutlich erkennbar. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Anleitung:

Zoom 1: In der ersten Stufe sehen Sie nur einen kleinen Bildausschnitt. Meist ist hier kaum zu erkennen, worum es sich handelt.

Zoom 2: Jetzt wird etwas mehr vom Bild gezeigt. Vielleicht erkennen Sie hier schon charakteristische Merkmale, die den entscheidenden Hinweis geben.

Zoom 3: In der letzten Zoom-Stufe wird ein noch größerer Bildausschnitt sichtbar. Oft lässt sich nun schon erahnen, was oder wer auf dem Bild zu sehen ist.

Nach dem dritten Zoom folgt schließlich die Auflösung: Sie erfahren, welchen Ort oder welche Person wir suchen. Sie erhalten zusätzlich spannende Hintergrundinformationen, die Ihnen mehr über das Rätselmotiv verraten.