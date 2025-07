Mutmaßliche Autorennen - drei Führerscheine beschlagnahmt

Zwei mutmaßliche Autorennen in Südhessen haben zu Ermittlungen gegen drei junge Männer geführt. Wie die Polizei mitteilte, kamen einer Polizeistreife am Morgen in Rödermark zwei Autos mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Einer der Fahrer soll die Anhaltesignale der Polizei missachtet haben. Schließlich konnten die Beamten zunächst einen der 19-jährigen Fahrer kontrollieren. Den anderen ebenfalls 19-jährigen Fahrer konnten sie anhand von Videoaufnahmen von Zeugen ermitteln. Die Führerscheine beider Fahrer wurden beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Wegen der gleichen Straftatbestände ermittelt die Polizei zudem gegen einen 26-Jährigen. Er habe am Sonntagabend in Offenbach auf kurzer Distanz sein Fahrzeug stark beschleunigt. Auch der 26-Jährige musste seinen Führerschein vorerst abgeben.