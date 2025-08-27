Kurioser Zwischenfall bei Geschwindigkeitskontrolle

In Gießen hat eine Geschwindigkeitskontrolle ein unerwartetes Ende genommen und der herbeigerufene Vater einer Jugendlichen prompt selbst das Tempolimit deutlich überschritten.

Wie die Polizei mitteilte, ermahnten die Beamten zunächst die Jugendliche und ihre Begleiter, da diese zu zweit und zu dritt auf einem E-Roller fuhren. Diese sollen sich jedoch uneinsichtig gezeigt und weitere Ordnungswidrigkeitsverstöße begangen haben, darunter das Befahren des Bürgersteiges. Die Beamten beschlagnahmten den Roller schließlich präventiv.

Vater muss Führerschein abgeben

Ein Mädchen rief daraufhin ihren Vater an. Als dieser mit dem Auto ankam, überschritt er mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h deutlich das erlaubte Tempolimit von 50 km/h. Neben zwei Punkten in Flensburg und 260 Euro Bußgeld muss er nun einen Monat seinen Führerschein abgeben.

Bei der Kontrolle fuhren zudem weitere 14 Autos zu schnell, eine Autofahrerin erhielt einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro.