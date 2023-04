Welches Obst enthält wenig Zucker – und welches viel?

Obst ist gesund, allerdings oft auch reich an Zucker. Doch welche Früchte enthalten eher viel Zucker - und welche eher wenig? Ein Überblick.

Obst ist gesund, daran gibt es keinen Zweifel. Früchte enthalten viel Flüssigkeit, zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe und oft auch Ballaststoffe. Neben den gesunden Inhaltsstoffen gibt es aber auch einen Nachteil, welcher beim Verzehr von Obst berücksichtigt werden muss. Viele Früchte enthalten verhältnismäßig viel Zucker. Das Problem: Glukose, Fruktose und Co. werden nicht gesünder, wenn Sie diese in Form von Bananen oder Trauben einnehmen.

Wie viel Zucker ist in Obst enthalten?

Es hat einen Grund, dass Obst in der Regel nicht nur fruchtig, sondern auch süß schmeckt. Dieser heißt Zucker. In Früchten kommt Zucker häufig in Form von Fruktose vor, welche deswegen als "Fruchtzucker" bekannt ist. In Obst kommen aber auch die Zuckerarten Saccharose und Glukose vor. Sie werden als Haushaltszucker und Traubenzucker bezeichnet. Wer Obst isst, der kann also die folgenden drei Zuckerarten zu sich nehmen:

Fruktose ( Fruchtzucker )

( ) Glukose ( Traubenzucker )

( ) Saccharose ( Haushaltszucker )

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Zuckergehalt unterscheidet sich von Frucht zu Frucht. Es gibt zuckerreiche Früchte und Obst, welche eher wenig Zucker enthalten. Beim Konsum von Zucker spielen also nicht nur Süßigkeiten und Softdrinks eine Rolle. Wenn Sie auf eine zuckerarme Ernährung setzen wollen, dann sind für Sie vor allem die folgenden Früchte interessant.

Zucker in Obst-Liste: Welches Obst enthält wenig Zucker?

Limette (1,7 Gramm pro 100 Gramm Frucht im Durchschnitt)

Zitrone (2,5 Gramm)

Himbeere (4,4 Gramm)

Erdbeere (5 Gramm)

Brombeere (5 Gramm)

Wassermelone (6 Gramm)

Grapefruit (7 Gramm)

Nektarine (7,9 Gramm)

Orange (9 Gramm)

(9 Gramm) Aprikose (9 Gramm)

Zitrusfrüchte gelten allgemein als zuckerarmes Obst. Keine große Überraschung. Äpfel und Birnen gehören nicht zu den Früchten, die wenig Zucker haben. Sie liegen aber auch nicht ganz vorn, sondern eher im Mittelfeld der Obst-Tabelle. Beerenobst ist oftmals eher zuckerarm, was dann doch einige überraschen dürfte.

Tabelle: Welches Obst enthält viel Zucker?

Weintraube (16 Gramm)

Banane (15,8 Gramm)

Kirsche (13,9 Gramm)

Mango (12 Gramm)

Ananas (11,4 Gramm)

Weintrauben sind ganz oben, wenn es um die zuckerreichsten Früchte geht. Das ist auch nicht anders, wenn sie als Rosinen in getrockneter Form verspeist werden. Eine durchschnittliche Banane wiegt etwas mehr als 100 Gramm, weswegen Sie pro Banane mit zwischen 16 und 17 Gramm Fruchtzucker rechnen müssen. Bei Mango und Ananas dürfte es wenig wundern, dass der Fruchtzuckergehalt hoch ist. Sie werden nicht umsonst gerne als Dessert angeboten.

Lesen Sie dazu auch