Street Parade Zürich 2023: Tickets, Line-up, Eintritt, Motto und alle Infos

Die Street Parade Zürich feiert 2023 Jubiläum. Hier erfahren Sie alles rund um den Eintritt, das Line-up, das Motto und alles Weitere rund um das Spektakel.

Es ist eine der wichtigste Veranstaltungen für die elektronische Musik-Szene Europas. Bei der Street Parade Zürich ziehen jedes Jahr mehrere "Love-Mobil" genannte Parade-Busse durch die Stadt und sorgen für gute Stimmung. Auf allen Love-Mobiles wird Musik gespielt und die Menge angeheizt, während gleichzeitig die zwei Kilometer lange Strecke abgefahren wird. Das sorgt für maximale Abwechslung bei allen Besuchern entlang der Route der Street Parade.

Und davon gibt es reichlich. In den vergangenen Jahren gab es laut statista.com bis zu 1 Million Besucher des Festivals. Auch dieses Jahr wird wieder mit riesigen Menschenmassen gerechnet, die gemeinsam zum Feiern in die Stadt strömen. Für jeden DJ und Techno-Fan ist Zürich im August daher der "place to be". Das Ganze Spektakel findet am Samstag, dem 12. August nun schon zum 30. Mal statt und feiert daher in diesem Jahr sogar ein Jubiläum. Das Festival verspricht also, noch ausgefallener als in den Vorjahren zu werden.

Welche DJs sind dieses Jahr mit dabei? Unter welchem Motto fahren diesmal die Love-Mobiles durch die Stadt? Alle Infos rund um die Street Parade in Zürich haben wir hier für Sie.

Street Parade Zürich 2023: Das Line-up des Festivals

Die Besuchermassen von bis zu einer Million Menschen verlangen nach einem großen Aufgebot an DJs. Dementsprechend gehören auch bei der Street Parade 2023 wieder mehr als 200 Acts zum Line-up des Festivals in Zürich. Eine große Zahl an namenhaften DJs konnte dabei als Headliner für das 30-jährige Jubiläum der Street Parade Zürich gewonnen werden.

Bei der Street Parade Zürich 2023 sind folgende Künstler als Headliner im Line-up des Festivals mit dabei:

Andrea Oliva

Anfisa Letyago

Animal Trainer

Brina Knauss

Colyn

Deborah De Luca

Jimi Jules B2B Trikk

Joseph Capriati

Lovra

Lilly Palmer

Marcel Dettmann

Matthias Tanzmann B2B Black Circle

B2B Black Circle Nicole Moudaber

Onyvaa

Patrick Topping

Seth Troxler

Skream

Talla2XLC

Street Parade Zürich 2023: Tickets und Eintritt beim Festival

Die Veranstalter verlangen für den Besuch des Festivals keinen Eintritt. Dadurch kann wirklich jeder an dem Ereignis teilhaben - unabhängig von der finanziellen Situation.

Ein Festival für bis zu 1 Million Besucher muss aber dennoch bezahlt werden. Die Kosten hierfür trägt der nicht gewinnorientierte Verein Street Parade. Wer diesen bei seiner Arbeit unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende für die Street Parade Zürich 2023 tun.

Street Parade Zürich 2023: Das Motto und weitere Infos zur Veranstaltung

Die Street Parade Zürich findet 2023 unter dem Motto "I wish" statt. Das Motto ist ein Aufruf dazu, Träume und Wünsche zu verwirklichen. Wer mit dem Motto spontan nicht so viel anfangen kann, darf sich auf der Homepage der Veranstalter inspirieren lassen. Dort heißt es: "Welchen Wunsch löst die Street Parade bei dir aus? Ein wilder Rave, der die Sorgen des Alltags für ein paar Stunden wegspült? Ein harmonisches Zusammenkommen mit alten und neuen Freunden? Gar ein Signal für die Welt, wie eine Zukunft in gemeinsamer Harmonie aussehen könnte?"

Dieses Lebensgefühl verbreiten am Tag des Festivals auch die insgesamt 30 Love-Mobiles, die durch die Zürcher Straßen ziehen. Die ersten davon starten um 13.00 Uhr beim Utoquai im Zürcher Seefeldquartier und machen sich dann gemächlich auf den Weg bis zum Hafendamm Enge. Auf diese Art und Weise bekommen die Besucher entlang der gesamten Strecke der Street Parade etwas von den Love-Mobiles mit. Neben diesen gibt es allerdings auch noch stolze acht Bühnen, vor denen gefeiert werden kann.

Die Street Parade ist jedes Jahr wieder ein absolutes Großereignis der Region. Wer sich einen Eindruck von dem Event machen möchte, kann das über den offiziellen Trailer zur Street Parade 2023 tun.