Zug entgleist in Saarbrücken - Tanks mit Weißwein ausgelaufen

In Saarbrücken ist am Dienstag ein Güterzug entgleist. Dabei sind Tanks mit Weißwein ausgelaufen. Der gesamte Güterbahnhof musste gesperrt werden.

Ein Güterzug aus dem französischen Forbach ist am Dienstagnachmittag in Saarbrücken entgleist. Im Bereich einer Weiche sind sechs Waggons des insgesamt 482 Meter langen Zuges aus dem Gleis gesprungen. Die Waggongs waren mit verschiedenen Lebensmitteln beladen. Zwei Tanks wurden laut der Saarbrücker Zeitung so stark beschädigt, dass sich der darin enthaltene Weißwein über den Boden ergoss.

Zug entgleist: Güterbahnhof in Saarbrücken gesperrt

Der gesamte Güterbahnhof wurde komplett gesperrt. Die Arbeiten können mehrere Tage dauern. Nach und nach sollen Teilbereiche des Bahnhofs wieder geöffnet werden. Der Personenverkehr von und nach Saarbrücken ist nicht betroffen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es bestand keine Gefahr für Menschen oder die Umwelt. Wie es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest.