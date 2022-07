Zugausfälle in Bayern: München, Regensburg und Hof betroffen

Zwischen München, Regensburg und Hof wurden einige Zugverbindungen gestrichen. Betroffen sind die Alex-Züge der Länderbahn. Das Unternehmen plagt Personalnot.

Die "Länderbahn" plagt Personalmangel, was sich auf den Zugverkehr in Bayern auswirkt. Das bedeutet schlechte Nachrichten für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, die Verbindungen in Ost- und Nordbayern wahrnehmen wollen. Genauer gesagt sind die Alex-Züge des privaten Bahnunternehmens betroffen, welche zwischen München, Regensburg und Hof unterwegs sind.

Zwischen München, Regensburg und Hof: Länderbahn streicht zehn Züge am Tag

Täglich werden ab Montag bis zu zehn Zugverbindungen zwischen Hof und München gestrichen. Es gibt einen Ersatzverkehr durch Busse und S-Bahnen. Alle Fahrgäste sollten sich dabei auf eine deutlich längere Fahrtzeit einstellen. Auch die Zeiten der Abfahrt können variieren.

Grund für die Zugausfälle ist ein ehreblicher Personalmangel bei der Länderbahn. Nach Angaben des Unternehmens, das eine Mitteilung herausgab, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank oder im Urlaub. Das gelte vor allem für das Zugbegleitpersonal, bei dem offenbar schon seit längerer Zeit hohe Krankenbestände zu beklagen gibt, die auf Corona-Infektionen zurückzuführen sind. Durch die anstehende Urlaubszeit wird die Situation nun weiter verschärft, weswegen die Länderbahn noch zu den Streichungen greift.

Video: dpa

Zugausfälle in Bayern: Deutsche Bahn und Oberpfalzbahn als Alternativen

Bereits im Frühjahr machte der Belegschaft der Länderbahn eine Coronawelle zu schaffen. Damals sorgte diese für Behinderungen der Zugfahrenden. Täglich mussten über Wochen hinweg bis zu vier Züge der Strecke Marktredwitz und Regensburg gestrichen werden.

Statt des Ersatzverkehrs, der deutlich längere Fahrzeiten mitbringt, kann nun auch auf die Regionalexpresszüge der Deutschen Bahn ausgewichen werden. Das empfiehlt die Länderbahn in ihrer Mitteilung. Bei der Verbindung zwischen Hof und Regensburg kann auch auf die Oberpfalzbahn zurückgegriffen werden. So kann bei einer Fahrt von Schwandorf nach Regensburg beispielsweise eine halbe Stunde gespart werden, wenn man diese mit einer Verbindung mit dem Bus vergleicht.

Alex-Züge stellen ein Auslaufmodell dar

Die Bahnverbindung zwischen München, Regensburg und Hof wird von den Alex-Zügen ohnehin nur noch bis Ende 2023 bedient. Die Lizenz für die Strecken wurde von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) neu vergeben. Den Zuschlag erhielten DB Regio und mit Allegra eine Tochter der Österreichischen Bundesbahnen.

