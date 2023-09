Zugausfälle nach Bränden: Polizei vermutet politisches Motiv

Am Freitag fallen zahlreiche Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin aus. In Hamburg habe es in mehreren Kabelschächten gebrannt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus.

Wegen Vandalismusschäden sind am Freitag zwischen Hamburg und Berlin zahlreiche Fernzüge ausgefallen. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. In der Nacht auf Freitag sei es an drei Orten in Hamburg zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet. Dabei seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik betroffen gewesen. Die Ermittler gehen laut der Polizei von einem politischen Motiv aus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Brände wurden zwischen 2.30 Uhr und 3.40 Uhr entdeckt. Man gehe von vorsätzlichen Brandlegungen aus, hieß es.

Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen wohl bis zum Abend aus

Auch ein Bahn-Sprecher sagte, dass ein Brand "an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg" die Ausfälle verursacht habe. Nahverkehrsverbindungen seien ebenfalls betroffen. "Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus", hieß es weiter von der Bahn. Diese Umleitungen verursachen auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin in der Regel rund 30 Minuten Verspätung.

Aus der Online-Fahrplanauskunft der DB ging hervor, dass etwa zwei Drittel der ICE-Verbindungen zwischen den beiden Städten aktuell ausfallen. Alternativ sind Fahrten mit Umstieg in Hannover möglich. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin könne voraussichtlich erst im Laufe des Abends wieder aufgenommen werden, so die Bahn.

Oberleitungsschaden legt Bahnverkehr in München lahm

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch in München kam es bei der Bahn am Donnerstag zu Verspätungen und Ausfällen. Wegen eines Oberleitungsschadens konnten am Donnerstag am Münchner Hauptbahnhof zeitweise keine Züge ein- oder ausfahren. Betroffen waren sowohl Verbindungen im Fernverkehr mit Halt Münchner Hauptbahnhof als auch der Regionalverkehr. Zudem gab es fast keine Fahrten auf der Stammstrecke zwischen dem Münchner Ostbahnhof und Pasing.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bagger gegen 11 Uhr bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, beschädigt. Die Polizei hat nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr Ermittlungen gegen den 25-jährigen Baggerfahrer eingeleitet. (mit dpa)