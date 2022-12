Gleisarbeiter stirbt bei Zugunglück in Halle

Bei einem Zugunglück in der Nacht auf Freitag kam ein Mensch in Halle ums Leben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

In der Nacht auf Freitag wurde bei einem Bahnunfall auf der Strecke bei Halle-Ammendorf ein Mensch getötet. Drei weitere Bahnmitarbeiter wurden verletzt, so die Bundespolizei. Die Bahnmitarbeiter hatten sich gegen 3 Uhr an den Gleisen aufgehalten. Sie wurden von einer einzelnen Lok erfasst, so der MDR. Das Opfer sei noch am Unfallort gestorben.

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen. Es ist auch noch unklar, ob starker Schneefall der Grund gewesen sein könnte. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, wurden mehrere Gleisarbeiter vor Ort von einem Seelsorger betreut.

Zugunglück in Halle: Bahnstrecke gesperrt

Die Bahnstrecke ist für den Verkehr gesperrt. Welche Strecken von den Sperrungen genau betroffen waren, konnte eine Sprecherin der Bundespolizei zunächst nicht sagen. Die Bahn meldete auf ihrer Internetseite am Morgen Verspätungen zwischen Halle und Erfurt. Die ICE-Züge würden in beiden Richtungen umgeleitet und verspäteten sich etwa um 30 Minuten, hieß es. (mit dpa)