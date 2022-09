"Zurück in die Schule": Promis drücken wieder die Schulbank - alle Infos zur Show mit Jörg Pilawa

"Zurück in die Schule": Hier gibt es alle Infos über die Sendetermine auf Sat.1, die Kandidaten, die Übertragung im TV und Stream sowie die Wiederholung.

Wissen Sie, was ein Pronomen ist? Na klar wissen Sie das. Aber die neue Sat.1-Show "Zurück in die Schule" unter der Moderation von Jörg Pilawa birgt noch ganz andere Klippen – welche Bundesländer beispielsweise haben keine Grenze zum Ausland? Lebte die ägyptische Königin Kleopatra (genau: die mit der umwerfenden Nase!) zeitlich näher am Bau der Pyramiden als am letzten deutschen Gewinn der Fußball-WM? Sie sehen schon: Es wird ganz bestimmt kurzweilig. Wir geben Ihnen hier alle Infos zu der Show mit dem Hashtag #ZurückindieSchule.

Sendetermine von "Zurück in die Schule" auf Sat.1

Sat.1 hatte die Ausstrahlung der ersten Ausgabe von "Zurück in die Schule" auf den 24. August 2022 gelegt. Sendetermin war und bleibt die Primetime: 20.15 Uhr. Die Dauer der insgesamt vier Sendungen liegt zwischen 155 und 165 Minuten.

Hier alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 24. August 2022, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 2: Mittwoch, 31. August 2022, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 3: Mittwoch, 7. September 2022, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

und Folge 4: Mittwoch, 14. September 2022, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Video: wetter.com

Wer sind die Kandidaten bei "Zurück in die Schule"?

Teilnehmer in Folge 1 von "Zurück in die Schule"

In der ersten Ausgabe von "Zurück in die Schule" wurden bei Sat.1 diese Dame und diese drei Herren in die Mangel genommen:

Gülcan Kamps – die in Lübeck geborene TV-Moderatorin und Schauspielerin hat türkische Wurzeln. In ihrer Grundschulzeit war sie laut Sat.1 "Lesekönigin".

– die in geborene TV-Moderatorin und Schauspielerin hat türkische Wurzeln. In ihrer Grundschulzeit war sie laut "Lesekönigin". Joey Heindle – der aus München stammende Popsänger (" DSDS ") ist Legastheniker und leidet unter extremer Prüfungsangt. Er hat lange gezögert, ob er mitmachen soll.

– der aus stammende Popsänger (" ") ist Legastheniker und leidet unter extremer Prüfungsangt. Er hat lange gezögert, ob er mitmachen soll. Patrick Lindner – der Schlagersänger mit dem amtlichen Namen Friedrich Günther Raab denkt nicht allzu gern an seine Schulzeit zurück.

– der Schlagersänger mit dem amtlichen Namen denkt nicht allzu gern an seine Schulzeit zurück. Marcel Reif – der Sport-Kommentator befindet sich in guter Gesellschaft: Auch Thomas Gottschalk , Johannes B. Kerner , Verona Pooth , Albert Einstein sowie der tief beschämte Verfasser dieser Zeilen haben in der Schule jeweils Ehrenrunden gedreht.

Teilnehmer in Folge 2 von "Zurück in die Schule"

In der zweiten Folge von "Zurück in die Schule" sind diese Prominenten zu sehen:

Britt Hagedorn

Claudia Effenberg

Meltem Kaptan

Matze Knop

Teilnehmer in Folge 3 von "Zurück in die Schule"

In der dritten Folge von "Zurück in die Schule" sind diese Prominenten zu sehen:

Kristina Schröder

Sonya Kraus

Martin Semmelrogge

Eko Fresh

Teilnehmer in Folge 4 von "Zurück in die Schule"

In der vierten Folge von "Zurück in die Schule" sind diese Prominenten zu sehen:

Janine Kunze

Wotan Wilke Möring

Möring Abdelkarim

Marijke Amado

"Zurück in die Schule": Worum dreht sich die Show?

In der Show mit Jörg Pilawa geben Grundschülerinnen und Grundschüler den Ton an - ein echter Rollentausch. Der Moderator dazu im Sat.1-Interview: Die Kids "(...) nehmen ihre Funktion außerordentlich ernst und die Stars folgen dem Unterricht mit großer Leidenschaft. Und wer glaubt, dass der heutige Grundschulstoff einfach ist, wird eines Besseren belehrt."

In der von Sender so genannten "Sommerschule" werden die prominenten Schulbankdrücker von je zwei Nachwuchs-Lehrkräften im Grundschulalter für die Prüfungen gecoacht. Es geht dabei um die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In jeweils zwei Sachgebieten wird mündlich geprüft, bevor es dann ins Schriftliche geht.

Die Ergebnisse werden schließlich von einem gestrengen Kollegium aus fünf Profi-Grundschullehrinnen und -lehrern bewertet, die - wohl aus nostalgischer Ehrfurcht vor den früher manchmal so bezeichneten "Respektspersonen" - bei Sat.1 allesamt keine Vornamen haben:

Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst)

(Englisch, Sachkunde und Kunst) Herr Meisenzahl, Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst)

(Deutsch, Kunst) Herr Dr. Ziegler aus Baden-Württemberg (Sachkunde)

(Sachkunde) Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik)

(Musik, Mathematik) Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde)

Übertragung von "Zurück in die Schule" bei Sat.1 und Joyn im TV und Stream - gibt es eine Wiederholung?

Die neue Show läuft ganz konventionell im linearen TV-Programm von Sat.1. Zeitgleich können Sie "Zurück in die Schule" beim sendereigenen Streaming-Dienst Joyn verfolgen.

Es gibt auch die lineare Wiederholung: Jeweils freitags nach der Erst-Ausstrahlung bringt Sat.1 die Show noch einmal am späteren Abend - um 22.15 Uhr. Auch hier läuft sie zeitgleich digital bei Joyn.

Falls Sie nun aber völlig unabhängig von irgendwelchen Sendeterminen sein möchten oder müsssen, sind Sie ebenfalls bei Joyn gut aufgehoben: Der Streaming-Anbieter hält "Zurück in die Schule" noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.

Der Basisdienst von Joyn ist gratis. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die erste Woche ist hier kostenlos zu haben. Danach gilt Folgendes: Für 6,99 Euro im Monat bietet der Dienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte und "brillante HD-Qualität“ – als App oder im Browser. Anbieter-Konditionen: Stand September 2022.