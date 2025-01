Schulbus gerät in Buseck in Unfall mit Lkw und Auto

Ein Schulbus mit über 50 Kindern und Jugendlichen, ein Lastwagen und ein Auto sind nach ersten Ermittlungen in Buseck (Landkreis Gießen) zusammengestoßen. Drei der Schülerinnen und Schüler hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Außerdem wurde ein Insasse des Lastwagens in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Der Hergang des Unfalls war am Nachmittag völlig unklar. Der Einsatz sei noch im Gange und ein Gutachter auf dem Weg, sagte der Sprecher. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren wurden demnach an einen Betreuungsort gebracht und an ihre Eltern übergeben.