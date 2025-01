Jugendliche greifen Handwerker vor Supermarkt an

Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen soll vor einem Supermarkt in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen Handwerker angegriffen am Kopf verletzt haben. Zuvor soll es auf einem Vorplatz des Supermarktes zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und der Gruppe gekommen sein, sagte eine Polizeisprecherin. Worum es dabei ging, blieb zunächst unklar.

Dann hätte die Gruppe auf den Mann eingeschlagen und diesen getreten. Schläge und Tritte zielten nach ersten Erkenntnissen auf den Kopf ab. Ein 26-jähriger Kollege sei dem Handwerker zu Hilfe gekommen und ebenfalls von der Gruppe attackiert worden. Erst als eine Zeugin laut rief, dass sie die Polizei verständigt habe, ließen die Jugendlichen ab und flüchteten.

Die beiden Opfer wurden vor Ort medizinisch behandelt. Zu weiteren Untersuchungen wurde der 28-Jährige nach dem Vorfall am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Handwerker hatten an dem Supermarkt Dacharbeiten ausgeführt.