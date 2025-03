Australischer Ex-Tennis-Star Stolle gestorben

Der frühere australische Tennis-Star Fred Stolle ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte der Verband Tennis Australia mit, der den zweimaligen Grand-Slam-Sieger als «Ikone» national wie international würdigte.

Der in Sydney geborene Stolle gehörte zur goldenen Ära der Australier in den 60er Jahren um Rod Laver und Roy Emerson. Neben seinen Siegen bei den French Open 1965 und den US Open 1966 gewann er auch dreimal den Davis Cup und feierte zehn Doppel- sowie sieben Mixed-Titel bei Grand-Slam-Turnieren. 1966 gewann Stolle auch das Turnier am Hamburger Rothenbaum. Nach seiner Karriere arbeitete er als Trainer und TV-Kommentator.

Fred Stolle ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Foto: Pierre Godot/AP/dpa