Zwei Leichen in Güllebecken in Sachsen gefunden: Polizei startet Zeugenaufruf

In Gröditz (Sachsen) wurden am Montagnachmittag zwei Tote in einem Güllebecken gefunden. Das teilt die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit. Demnach wurden eine Frau und ein Mann im Gröditzer Ortsteil Spansberg tot aufgefunden. Nun ermittelt die Polizei die Todesumstände.

Die Beamtinnen und Beamten haben den Fundort der Leichen abgesichert, heißt es in der Pressemitteilung (externer Link). Ermittler sowie Kriminaltechniker hätten die Untersuchungen aufgenommen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen an den Körpern der Toten dauere noch an. Die Identität der beiden ist noch nicht geklärt.

Zwei Tote in Güllebecken in Gröditz (Sachsen) gefunden

Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizeidirektion Dresden haben gemeinsam ein „Todesermittlungsverfahren“ eingeleitet. Um der Suche nach der Todesursache näher zu kommen, startete die Polizei zudem einen Zeugenaufruf, in dessen Rahmen gefragt wird, ob jemand „Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt“ gemacht habe oder ob jemand Angaben zur Identität der Toten machen könne. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen.

Gröditz (Landkreis Meißen) liegt im Norden Sachsens in der Nähe der Grenze zu Brandenburg, nordwestlich von Dresden. Die Kleinstadt hat rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohner.