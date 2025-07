Katze sorgt für Unfall auf der Autobahn

Nachdem ein 21-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 661 für eine Katze gebremst hat, ist es in Frankfurt zu einem Unfall gekommen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle eine halbe Stunde lang voll gesperrt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe eine Katze die Fahrbahn überquert, der 21-Jährige habe deshalb gebremst. Eine 26-Jährige sei ihm in der Folge von hinten aufgefahren, das Auto des jungen Mannes drehte sich laut der Mitteilung und krachte in die Schutzplanke. Obwohl er zunächst noch rechtzeitig gebremst hatte, habe das Auto des 21-Jährigen die Katze im Zuge des Unfalls so doch noch erwischt, sagte ein Polizeisprecher. Sie sei noch in der Nähe gewesen und dann vor Ort gestorben.

Beide Autofahrer wurden demnach leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache dauern an.