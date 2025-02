Müllauto kracht nach Zusammenstoß in Beerdigungsinstitut

Ein Müllauto ist in südhessischen Lampertheim nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in ein Beerdigungsinstitut gekracht. Der Müllwagen war nach einem Zusammenstoß offenbar unkontrolliert in das Gebäude gerollt, berichtet die Polizei.

Der Lkw war am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Kreuzung mit dem Müllauto zusammengestoßen. Der Fahrer des Müllautos habe danach die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er streifte einen Pkw und kam erst im Schaufenster des Bestattungsunternehmens zum Stehen. Sowohl der Fahrer des Müllautos als auch der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Der Schaden des Unfalls liege schätzungsweise bei mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt nun die Ursache und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.