Das kleine bisschen Glück: Zwei Ukrainerinnen versuchen, dem Kriegsalltag zu entkommen

Elenas Blick schweift hinaus aufs Wasser. „Ich liebe die See. Was wäre Odessa ohne das Meer?“, sagt sie. Am Strand herrscht Beschaulichkeit. Ein älterer Mann in Boxershorts steht knöcheltief im Sand. Die Arme angewinkelt, streckt er seinen runden Bauch in die Nachmittagssonne, während die Enkelgeneration mit aufblasbaren Schwimmreifen samt Dino-Köpfen und Einhorn-Häuptern bunte Farbtöne ins Blau des Wassers zaubert. Strandleben wie zu Friedenszeiten?

Etwas weiter draußen stampft ein Boot der Küstenwache vorbei. Schon bekommt die Idylle am Schwarzen Meer Risse, bringt sich der Krieg in Erinnerung. Da sind die drei Soldaten in Badehosen und mit kahl rasierten Köpfen, die einen Steinwurf entfernt an einer Kaimauer mit ernsten Gesichtern ins Gespräch vertieft sind. Das Hinweisschild mit Fotos von Seeminen, die die Badegäste zu Aufmerksamkeit ermahnen. Auch wenn Fischernetze im Wasser Sicherheit bringen sollen. Die Metallprothese eines versehrten Soldaten glänzt silbern im Sonnenlicht. Zusammen mit seiner Partnerin sucht er mit leicht staksigem Schritt nach einem freien Tisch in der Strandbar, in der Elena und ihre Freundin Larissa gerade einen Cocktail genießen.

Ein Thema der Frauen sind, wie so oft, die nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffe

Die beiden Frauen sind Freundinnen und arbeiten als Kolleginnen in einer Speditionsfirma. Elena hat ihren Sohn Erast mitgebracht, der auf dem Tisch sein Spielzeugauto Kurven fahren lässt. Das Thema der beiden Frauen passt so gar nicht zur Sommerfrische. Es geht um die nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffe. Die Angst vor Einschlägen zermürbt Elena. „Kommt der Alarm, bringen wir uns in einem Parkhaus in Sicherheit“, erzählt die 40-Jährige.

Wie fast jeder und jede in Odessa nutzt sie eine App auf dem Smartphone. „Sie zeigt sogar an, ob es sich um die langsamen Drohnen oder die schnellen ballistischen Raketen handelt, die im Anflug sind. Bei Raketen sind es nur wenige Minuten, die wir Zeit haben, uns in Sicherheit zu bringen.“ 81 Einschläge gab es in diesem Jahr in Odessa und Umgebung. Bis zum Juli dieses Jahres startete Russland der ukrainischen Luftwaffe zufolge Angriffe mit 6443 Drohnen und Raketen. Auch im August gehen die Angriffe quasi täglich weiter. Ungeachtet des politischen Boheis, das um mögliche Friedensverhandlungen gemacht wird – und die gefühlt keinen Schritt vorankommen.

Manchmal, wenn Elena und ihr Mann ein besonders ungutes Gefühl haben, „dann schlafen wir sogar in unseren Anziehsachen“, sagt sie. Das ungute Gefühl kommt nicht von ungefähr. Seit Monaten intensiviert Russland seine Angriffe aus der Luft und überzieht damit die Ukraine. Oft Hunderte von Drohnen und Raketen kommen bei einer Attacke zum Einsatz. Überzieht ein solcher Angriff Odessa, hört die Mutter die Explosionen der Einschläge und der Luftabwehr, „dann schwitze und zittere ich. Und hoffe, dass Erast meine Angst nicht spürt.“

Ein Einschlag kam so nahe, dass die Fenster der Tanzschule von Lenas Mann zersprangen. Er arbeitet dort als Tanzlehrer. Ein anderer traf ein Hotel nahe dem Büro von Elena und Larissa. Auch da barsten die Scheiben. „Furchtbar war das“, sagt sie.

Larissa wuchs in Deutschland auf und kehrte 2021 nach Odessa zurück

Die gleichaltrige Larissa nimmt die Angriffe gelassener: „Ich gehe meist nicht in den Bunker oder in den Keller. Aber ja, mein 16-jähriger Sohn ist in Deutschland in Sicherheit und nicht so klein wie Erast. Ich kann Elena natürlich verstehen.“ Larissa wuchs in Deutschland auf und kehrte 2021 nach Odessa zurück. „Wenige Monate später begann die Invasion. Aber ich wollte bleiben. Die Ukraine ist mein Land“, bekräftigt sie. Und zeigt stolz ihre Tattoos mit ukrainischer Symbolik. Das sind nicht wenige: Die Umrisse der Ukraine gibt es zu sehen, Ähren mit traditionellen Mustern, wie sie als Stickereien auf der Nationaltracht zu finden sind. Um den Hals trägt sie eine Kette mit dem Trysub, dem dreizackigen Wappen der Ukraine.

Larissa und Elena sind gute Freundinnen, trotz ihrer Unterschiedlichkeit. Larissa klingt resolut. Jahrelang hat sie in der Gastronomie gearbeitet. „Ein Knochenjob, der fordert und prägt. Aber auch viel gibt“, sagt sie. Larissas Partner kämpft an der Front. Erzählt sie davon, schwingt Stolz in der Stimme mit. Auf dem Smartphone zeigt sie ein Foto von ihm. In Kampfmontur und mit Kalaschnikow in der Hand grinst er aus dem Bild. Im Hintergrund ein wild in Grün lackierter SUV. „Der ist mittlerweile durch einen Treffer beschädigt“, sagt sie.

Icon vergrößern Immer wieder greifen die russischen Streitkräfte die Hafenstadt Odessa mit Drohnen und Raketen an. Die Zahl der beschädigten Gebäude steigt. Foto: Till Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Immer wieder greifen die russischen Streitkräfte die Hafenstadt Odessa mit Drohnen und Raketen an. Die Zahl der beschädigten Gebäude steigt. Foto: Till Mayer

Elena ist stiller. „Mein Mann hat seine Einberufung noch nicht bekommen. Aber ich fürchte mich davor. Ich hätte solche Angst, ihn zu verlieren. Aber so viele, Väter wie er, kämpfen für unsere Freiheit. Haben sich freiwillig gemeldet. Es ist ein schwieriges Thema für uns“, sagt Elena. Denn sowohl für Elena als auch für Larissa ist klar: Ihr Odessa darf nicht unter russische Besatzung geraten. „Dann wäre es vorbei mit unserer Freiheit, unserer Kultur. Russland foltert, mordet und zerstört. Das ist kein Frieden. Manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland wird das vergessen“, sagt Larissa.

Und dann Trumps Ukraine-Politik. „Das ist wie ein schlechter, nein, bösartiger Witz. Wie Trump Putin hofiert, unfassbar“, schimpft Larissa in Erinnerung an das Treffen der beiden in Alaska. Elena nickt. Dass Trump dem als Kriegsverbrecher vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchten Putin den roten Teppich ausrollt, für beide Frauen ist das unfassbar und schmerzhaft zu sehen. Der wichtigste Partner der Ukraine, die USA, ist völlig unberechenbar geworden: ein Schock für die Menschen in der Ukraine.

Russische Angriffe verwandeln immer wieder Wohnhäuser in Ruinen

Dann geht der Strandtag zu Ende, die beiden nehmen noch ein Taxi in die Innenstadt. Der Wagen hält nahe der Verklärungskathedrale, die durch russische Angriffe schwer beschädigt worden ist. „Das meiste ist schon wieder repariert“, sagt Elena stolz. Doch an einigen Fenstern ersetzen immer noch Pressspanplatten das Glas.

Die beiden wollen sich im nahen Café in der Deribasywska-Straße noch einen Kuchen und Kaffee zum Ausklang des Samstags gönnen. Auf dem Weg geht es durch die Odessa-Passage. Eines der Wahrzeichen der glamourösen Stadt, errichtet Ende des 19. Jahrhunderts. Durch das Glasdach fällt Licht auf Skulpturen, und eine edle Fassade erzählt vom Reichtum der Seefahrerstadt. Sie erinnert ein wenig an die Mailänder Viktor-Emanuel-II.-Galerie, nur im Kleinformat.

„Allein durch die schöne Passage zu gehen, das gibt Kraft“, sagt Elena. Dann schwärmt sie von der Oper. Doch russische Angriffe verwandeln immer wieder Wohnhäuser in Ruinen. „Vielleicht trifft es unser Haus in dieser Nacht. Es schmerzt mich, mir das einzugestehen“, sagt Elena. Nach dem Kaffee verabschieden sich die beiden voneinander. Erast will ins Bett. „Früher, da ging es am Samstag ins Nachtleben“, erzählt die Mutter und lacht.

Icon vergrößern Nachtleben in Odessa: Der Frauenanteil ist deutlich höher. Viele Männer fürchten sich vor der Rekrutierung direkt von der Straße weg. Foto: Till Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nachtleben in Odessa: Der Frauenanteil ist deutlich höher. Viele Männer fürchten sich vor der Rekrutierung direkt von der Straße weg. Foto: Till Mayer

Aber auch ohne Elternpflichten ist es ruhiger für Elena und ihren Mann geworden. In der Welterbe-Innenstadt flanieren weiterhin die Nachtschwärmer. Schicke Cafés und edle Restaurants reihen sich aneinander. Aber es sind so viel weniger Gäste als vor 2022, als Russland die Ukraine überfiel. Der Männeranteil auf den Flaniermeilen hat sich deutlich reduziert. Odessa ist berüchtigt für seine Rekrutierungsteams. So kann ein Ausgehabend schnell mit einer unfreiwilligen Einberufung enden.

Schon morgen kann alles ganz anders sein, sagt Elena

Elena freut sich schon auf den nächsten Tag, denn der ist etwas ganz Besonderes für die ganze Familie: Erast bekommt Schwimmstunden. Am Vormittag trifft sie mit ihrem Mann in einem nobel wirkenden SPA in der Innenstadt ein. Der Pool sieht aus, als wäre er inmitten eines schmucken Opernsaals platziert. „Dort werden Schwimmstunden für Kleinkinder angeboten. Und es ist weniger teuer, als es aussieht“, meint Elena. Sie und ihr Mann sehen verschlafen aus. „Heute Nacht war wieder Alarm und wir haben in der Tiefgarage geschlafen“, sagt die 40-Jährige. Erast dagegen wirkt hellwach. Er kann es kaum erwarten, ins Wasser zu springen.

Nach den Schwimmübungen bleiben Vater und Sohn noch im Becken. Starke Arme werfen den kleinen Jungen hoch in die Luft. Erast kreischt vor Vergnügen. Am Beckenrand sieht Elena den beiden zu. „Es ist wunderschön, das zu sehen“, sagt sie leise. „Aber schon morgen kann alles ganz anders sein.“