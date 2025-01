Der Fall Lucy Letby: Zweifel an der Schuld der verurteilten Babymörderin

Eine Neonatologie-Station ist ein Ort, an dem Leben beginnt und zerbrechlich ist. Maschinen piepen, besorgte Eltern blicken auf ihre winzigen Babys in Brutkästen. In solchen Momenten tauchte Lucy Letby auf, eine von ihren Kolleginnen und Kollegen respektierte Krankenschwester. Sie war freundlich, sprach ruhig mit den Müttern und Vätern – dabei aber, so schien es, hat sie sie nur beschwichtigt. Die Enthüllungen, nach denen sie vor zehn Jahren Babys, die unter ihrer Obhut waren, getötet haben soll, erschütterten Großbritannien. Zeitungen überschlugen sich mit Details: Insulinvergiftungen, Embolien, hinterlassene Notizen wie „Ich bin böse“ – der Fall schien einem Albtraum entnommen.

Im August 2023 wurde die heute 35-Jährige verurteilt. Sie erhielt die Höchststrafe: lebenslang, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. „Die ,bösartige’ Letby wird wegen Mordes im Gefängnis sterben”, titelte die britische Tageszeitung Times. Doch die Zweifel an der Richtigkeit des Urteils reißen seither nicht ab. Die junge Frau bestritt jedenfalls die Taten. Sie sei unschuldig und habe keines der ihr vorgeworfenen Verbrechen begangen. Wird der Fall neu aufgerollt?

Für Lucy Letby als Täterin sprach, dass sich die Todesfälle während ihrer Schichten häuften

Die auffälligen Todesfälle, für die die ehemalige Krankenschwester verantwortlich gemacht wird, ereigneten sich zwischen Juni 2015 und Juni 2016. Letby, die damals in der Neugeborenen-Intensivstation eines Krankenhauses in Chester im Nordwesten Englands arbeitete, soll Neugeborene vorsätzlich getötet haben, indem sie ihnen unter anderem Luft und Insulin injizierte. Für sie als Täterin sprach, dass sich die Todesfälle während ihrer Schichten häuften. Und Letbys eigene, düstere Aufzeichnungen, in denen sie über Schuld schrieb.

Als Richter James Goss im Sommer 2023 schließlich das Urteil in ihrem Fall verlas, erwarteten Briten sein Verdikt gespannt. „Dies war eine grausame, kalkulierte und zynische Serie von Kindermorden”, sagte er. „Sie handelten in einer Weise, die den normalen menschlichen Instinkten, Babys zu pflegen und zu betreuen, völlig widersprach.” Letby wurde schließlich in zwei Verfahren des Mordes an sieben Babys und des versuchten Mordes an sieben weiteren für schuldig befunden.

Aber es gab auch Vorbehalte: Waren die Statistiken zu ihrer Anwesenheit genug? Nach dem Urteil äußerten immer mehr Experten Bedenken bezüglich der Beweise. Die Daten, die Letby als einzige bei den Todesfällen anwesende Krankenschwester identifizierten, seien unzureichend. Überdies fehlten direkte forensische Beweise, die sie eindeutig mit den Taten in Verbindung bringen. Die Staatsanwaltschaft habe nur bestimmte Fälle ausgewählt und andere, die sich während ihrer Abwesenheit ereignet hatten, ignoriert. Dies könnte zu einer verzerrten Darstellung der Ereignisse geführt haben, hieß es.

Ein konservativer Abgeordneter fordert nun die Wiederaufnahme des Verfahrens im Fall Lucy Letby

Vor diesem Hintergrund forderte der konservative Abgeordnete David Davis kürzlich eine Wiederaufnahme des Verfahrens nach einem „offensichtlichen Justizirrtum“, wie er sagte. Er kritisierte die Ansicht des führenden medizinischen Experten der Anklage, Dewi Evans, nach der Letby die Babys entweder durch die Injektion von Luft in ihre Venen oder in ihren Magen über ihre Nasensonden geschädigt habe. „Diese angeblichen Beweise sind höchst umstritten.“ Experten hätten bei einer erneuten Sichtung der medizinischen Unterlagen auch Hinweise auf eine „suboptimale Behandlung” durch Ärzte gefunden.

Zwei Anträge auf ein Berufungsverfahren im Fall Letby wurden im vergangenen Jahr abgelehnt. Damals argumentierte ihre Verteidigung unter anderem, dass die Medienberichterstattung vor und während des Prozesses eine Unvoreingenommenheit der Jury unmöglich gemacht habe. Die Darstellung Letbys als „böse und verdorben“ habe ihre Chancen auf ein faires Verfahren beeinträchtigt. Das Gericht entschied jedoch, dass trotz der intensiven Berichterstattung keine ausreichenden Hinweise auf eine Befangenheit der Geschworenen vorgelegen hätten. Im Dezember kündigte ein von Letby neu engagiertes Anwaltsteam an, erneut Berufung einlegen zu wollen. Ob der Fall nun neu aufgerollt wird, ist unklar; dass er die Menschen weiterhin beschäftigen wird, jedoch sicher. Medienberichten zufolge plant der Streamingdienst Netflix eine Dokumentation, in der Mediziner zu Wort kommen sollen, die ihre Verurteilung infrage stellen. Die Produzenten hätten „eine Reihe von Experten“ kontaktiert, die glauben, dass Letby unschuldig sein könnte, hieß es.