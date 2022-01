Unfall auf B14 bei Winnenden endet für jungen Mann tödlich

Auf der B14 bei Winnenden ist am Samstag ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag ist ein Autofahrer auf der B14 bei einem Unfall gestorben. Laut Polizei war der 23-Jährige zwischen Schwaikheim und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) aus bislang noch ungeklärten Umständen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung gefahren.

Video: dpa

Unfall bei Winnenden: Auto überschlug sich

Sein Auto überschlug sich und der junge Mann wurde aus seinem Wagen geschleudert. Sein Auto kam daraufhin auf dem Standstreifen kurz vor der Ausfahrt Winnenden-Süd zum Stehen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B14 war in Fahrtrichtung Backnang rund vier Stunden lang gesperrrt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch