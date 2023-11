Peppa Wutz: Was bedeutet der Name der deutschen Version von Peppa Pig?

Peppa Wutz und ihre Familie und Freunde unterhalten Kinder auf der ganzen Welt. Aber was bedeutet der Name der deutschen Fassung der Serie?

Sie trägt ein rotes Kleid, verfügt über knallig rosa Pausbäckchen und hat in erster Linie ziemlich viel Unsinn im Kopf. Die Rede ist natürlich von Peppa Wutz, die sich bei den Kindern rund um den Globus großer Beliebtheit erfreut.

Auch in Deutschland ist das kleine Ferkel-Mädchen, das auch um die Pausbäckchen herum ziemlich rosa erscheint, der Liebling der Kleinen.

Seit 2005 unterhält Peppa Wutz den Nachwuchs hierzulande, zunächst auf dem KIKA, mittlerweile auf Nick Jr. und Super RTL respektive Toggolino, sowie im Internet auf Youtube, Amazon Prime Video und Netflix. Sie kommt also ganz schön rum. Und hält dabei ihre Familie aus Mama Wutz, Papa Wutz und Bruder Schorsch auf Trab.

Peppa Wutz: Hunderte Folgen von jeweils fünf Minuten Länge

Zu den weiteren Co-Stars zählen Opa und Oma Wutz, Onkel Wutz, Cousine Chloé, Baby Alexander, Hasenfamilie Löffel um Peppas Freundin Luisa oder die anderen tierischen Familien namens Zebra, Elefant, Fuchs oder Kläff.

Das Licht der (Kinder-)Welt erblickte Peppa Wutz übrigens bereits 2004 auf dem britischen Channel 5. Mittlerweile gibt es Hunderte Folgen von jeweils rund fünf Minuten Länge, denen die Fans Tag für Tag entgegenfiebern.

Peppa Wutz ist schon so populär, dass die Serie im Legoland Günzburg einen eigenen Themenpark spendiert bekommt. So können die kleinen Fans also auch ganz real in die Welt ihres Lieblings eintauchen.

In diesem Text geht es vor allem um den Namen. Also nicht um Peppas, sondern um den der Familie Wutz. Denn in der Originalausgabe heißt sie Peppa Pig.

Aber auch in anderen Ländern wurde das Schwein, das die Kinderherzen höher schlagen lässt, umbenannt. In Schweden hört sie auf den Namen Greta Gris, in Finnland wird sie Pipsa Possu gerufen, in Polen Swinka Peppa.

Was bedeutet das Wort Wutz?

Laut dem Duden ist das Wort Wutz eine Umschreibung für Schwein – also der deutschen Entsprechung des englischen Worts "Pig". Allerdings handelt es sich demnach um einen derb abwertenden Begriff, der oft als Schimpfwort genutzt werde.

Als Beispiele werden "Die Wutz hat mich reingelegt" oder "Du alte Wutz" erwähnt. Ebenso: "Welche Wutz hat denn hier ihren Kaugummi hingeklebt?" Synonyme sind auch Ferkel, Sau und Schmutzfink.

Genutzt wird das Wort Wutz vor allem in landschaftlichen Bereichen, besonders im Westmitteldeutschen. Dies umfasst die Region zwischen Kassel und Köln im Norden sowie Karlsruhe und Heidelberg im Süden.

Bezüglich der Häufigkeit der Nutzung stuft der Duden Wutz in die unterste Klasse ein. Es sei "durchschnittlich seltener als ein Mal in einer Million Wortformen des Dudenkorpus belegt".

Warum wurde der englische Originalname Peppa Pig in Peppa Wutz geändert?

Interessanterweise wird das im Kinderkosmos wohl bekannteste Ferkel auch in Deutschland auf der offiziellen Homepage als Peppa Pig angepriesen. Der Großteil der übrigen dort vorgestellten Charaktere ist allerdings eingedeutscht.

Wie es für die TV-Serie zu der Namensänderung von Peppa Pig in Peppa Wutz kam, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren. Auf Nachfrage unserer Redaktion verweist der KIKA darauf, es handele es sich um "eine Zulieferung des WDR, der das Thema redaktionell verantwortet".

Der WDR wiederum betont, in seinem Programm laufe die Serie nicht, und rät dazu, den Spielwarenhersteller Hasbro zu kontaktieren. Dort allerdings werden die Figuren zur Serie unter dem Namen Peppa Pig vertrieben, weshalb sich auch der Spielwarenhersteller die Namensänderung nicht erklären kann.