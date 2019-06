Exklusiv für Plus+Leser: Wir bringen Sie zu "Jesus Christ Superstar"

Plus Bald beginnt an der Freilichtbühne die Spielzeit von „Jesus Christ Superstar“. Gewinnen Sie mit uns Tickets - ein exklusives Angebot für Plus+Abonnenten!

Am 29. Juni feiert die Augsburger Freilichtbühne am Roten Tor mit der Premiere von „Jesus Christ Superstar“ ihr 90-jähriges Jubiläum. Mit packenden Rhythmen und berührenden Melodien erzählt das Musical von den letzten sieben Tagen im Leben Jesu.

"Jesus Christ Superstar" auf der Freilichtbühne - Karten für Abonnenten

Es war der erste Welterfolg des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber, der die Rockoper im Alter von 22 Jahren geschrieben hat. Trotz Widerständen christlicher Gruppierungen wurde das Werk nach der Uraufführung 1971 in New York zum Renner. Auch der Vorverkauf für die Augsburger Inszenierung von dem musical-erfahrene Regisseur Cush Jung startete sehr gut.

Der Knaller: Wir haben 20 Tickets für die erste offizielle Vorstellung der Rockoper am 2. Juli - und Sie können sie gewinnen! Wie? Mit dem Plus+Vorteil.

Exklusiv für Abonnenten mit einem Plus+Paket verlosen wir 10x2 Karten für die Aufführung an der Freilichtbühne am Roten Tor. Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an plusvorteil@augsburger-allgemeine.de.

Die Verlosung läuft bis Sonntagabend, 23.06.2019, 23 Uhr. Die Gewinner werden von uns am Montag per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

So sieht das Bühnenbild für die Jesus-Christ-Superstar-Produktion auf der Freilichtbühne aus. Wir verlosen 10x2 Karten exklusiv an unsere Plus+-Leser. Bild: Jan-Pieter Fuhr

Der Plus+Vorteil: Exklusive Verlosungen für Digital-Abonnenten

Mit dem Plus+Paket der Augsburger Allgemeinen haben Sie unbegrenzten Zugriff auf alle unsere Online-Inhalte - auch auf Artikel, die mit einem Plus+ gekennzeichnet sind.

Print-Abonnenten können das digitale Plus-Paket ab nur 1,99 Euro/Monat dazubuchen und bekommen so zusätzlich zu den exklusiven Berichten, Interviews und Hintergründen aus der Tageszeitung Zugriff auf digitale Reportagen, Videos und Live- und Daten-Journalismus auf allen Kanälen - am PC, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone.

Als besonderen Bonus erhalten Sie zudem den Plus+Vorteil: Exklusiv für unsere Abonnenten verlosen wir regelmäßig Tickets für ausgesuchte Events und Veranstaltungen in der Region. Lassen Sie sich von unserem neuen Angebot überraschen!

