Warum wir auf Plus+ setzen - und wie Sie davon profitieren

Viele unserer Artikel sind nur noch mit einem Digital-Abo lesbar. Hier erklären wir, wieso wir auf die Unterstützung unserer zahlenden Kunden zählen, um unseren Journalismus zukunftsfest zu machen.

Von Yannick Dillinger

Auf unserer Webseite, in unserer NewsApp, bei Facebook oder in unseren Newslettern: Immer häufiger stoßen Sie in den Angeboten der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben auf Artikel, die mit einem orangefarbenen Plus gekennzeichnet sind. Wer mehr als den ersten Absatz lesen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Plus-Abo.

Aus dem Austausch mit unseren Lesern wissen wir, dass dieser Schritt Fragen hinterlässt. Diese möchten wir an dieser Stelle beantworten.

Wieso Journalismus auch im Internet Geld wert ist

Ein großer Arbeitgeber schließt sein Werk in der Region. Unser Redakteur trägt Fakten zusammen und sorgt in einem Frage-Antwort-Stück für Klarheit. Eine Schülerin aus Schwaben engagiert sich in ihrer Freizeit für benachteiligte Menschen. Unser Autor fragt nach und erklärt in seinem Podcast, wie empathisch junge Menschen aus dem Süden sind. In der CDU bahnt sich ein Richtungsstreit für die Zeit nach Angela Merkel an. Unsere Berliner Korrespondenten lassen ihre Drähte in die Parteispitze glühen und bewerten die Chancen der Liberalen, der Moderaten und der Konservativen. Donald Trump stellt mit einem Tweet die NATO in Frage. Unser Mann in Washington greift in die Tasten und liefert eine nüchterne Einordnung.

Die Multimedia-Reportage "Europa. Eine Reise" entstand zur Europawahl 2019 und fand bundesweit Beachtung. Bild: stock.adobe.com/AZ

Vier Beispiele, wie sie fast jeden Tag auf den Portalen der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben zu finden sind. Unsere Journalisten sind nah dran an den Themen, die für die Menschen in der Region von Bedeutung sind. Sie versorgen die Leser jeden Tag mit den relevanten Inhalten aus Schwaben, Bayern und der Welt. Sie recherchieren und schreiben Hintergründe, Kommentare und Analysen, drehen Videos, nehmen Podcasts auf, erstellen Liveticker, aktualisieren rund um die Uhr, komponieren Multimedia-Reportagen und vieles mehr. Sie bilden sich weiter, lernen neue Erzählformate, erklären ihre Arbeit und analysieren, mit welchen Inhalten und Formaten sie gedruckt wie digital die Menschen aus der Region überzeugen können. ​

Fast 200 Redakteure und Korrespondenten arbeiten hauptberuflich für die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatausgaben. Professionell. Objektiv. Transparent. Das ist der Anspruch und das ist aufwändig. Das Ergebnis kann es nicht umsonst geben – weder gedruckt, noch digital. Deshalb baut die Redaktion die Bezahlangebote im Internet weiter aus.

Das sind die Vorteile für Abonnenten

Unsere Abonnenten haben ab sofort exklusiven Zugang zu noch mehr Inhalten auf der Webseite und in der News App. Sie haben damit einen echten Vorsprung gegenüber nicht-zahlenden Besuchern und leisten mit ihrem Abo einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Qualitätsjournalismus.

Mehr als 13.000 Menschen haben bereits ihren digitalen Zugang freigeschaltet. Dafür genießen sie zahlreiche Vorzüge.

Zugriff auf mehr als 500 Plus-Artikel pro Woche zu lokalen, regionalen und überregionalen Nachrichten, je nach Aktualität schon vor Erscheinen der Tageszeitung oder des ePapers

Zugriff auf das Online-Archiv, also alle Artikel unserer 16 Lokalredaktionen, die älter als 30 Tage sind

Zugang zu unserem digitalen Exklusiv-Bereich mit den beliebten Magazinen „Zuckerguss“, „Gartentipp“, „Wander Mit“ und den historischen Filmschätzen der regionalen Serie „Sowardas“

Services wie Artikel kommentieren, Kleinanzeigen aufgeben oder Newsletter bestellen

Warum auch Sie als Leser von diesem Weg profitieren

Wichtige Themen richtig erzählt: Datenjournalismus erhält künftig noch mehr Raum. Bild: stock.adobe.com/AZ

Unsere Redaktion hat in den vergangenen Monaten viel getestet und hingehört. Wir wollten noch besser verstehen, welche Themen und Inhalte loyale Leser am meisten bewegen - und wie der Journalismus auf dieser Analyse aufbauend noch besser, noch relevanter, noch lebensnaher werden kann.

All das, was Leser direkt in ihrem Lebensumfeld berührt, wird künftig noch mehr Raum einnehmen - Themen wie Wohnen, die Entwicklung der Innenstädte und Kommunen, der Nahverkehr oder die Kommunalpolitik. Darüber hinaus werden die Redakteure noch öfter Geschichten erzählen, die die Menschen bewegen: Geschichten über Menschen, über Schicksale, herausragende Leistungen oder Kurioses. Und auch Service und Unterhaltung rücken noch stärker in den Fokus: mit Ratgebern, regionaler Kultur oder exklusiven Nachrichten zum FC Augsburg, den Augsburger Panthern oder Ihrem Sportverein vor Ort. Denn keiner ist näher dran als wir.

Das ist Ihr Beitrag für Qualitätsjournalismus

Die exklusiven Inhalte der Redaktionen gibt es digital in einem „Plus-Paket“. Allen Interessierten bieten wir einen Testmonat für nur 0,99 Euro. Anschließend zahlen Digitalabonnenten 9,99 Euro pro Monat (zum Angebot). Abonnenten der Tageszeitung oder des ePapers erhalten das „Plus-Paket“ zum Vorzugspreis von 1,99 Euro pro Monat.

Bild: AZ

Auch auf unserem Plus-Weg bleiben wir unserer Verantwortung als eine der größten Tageszeitungen in Deutschland und Heimatzeitung für Schwaben und Oberbayern verpflichtet. Zahlreiche Artikel sind auch weiterhin frei lesbar; insbesondere dann, wenn es um die öffentliche Sicherheit oder das Allgemeinwohl geht. Erstmeldungen zu Fahndungen, Zeugen- oder Hilfeaufrufen, Warnungen von Behörden oder zu wichtigen Ermittlungsfortschritten bei Kriminalfällen mit großer öffentlicher Tragweite bleiben selbstverständlich weiter allen Nutzern frei zugänglich.

