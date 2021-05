Neuer Podcast: Warum sind Gärten gerade jetzt so wichtig, Frau Klink?

Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht Tine Klink über insektenfreundliche Gärten, ihre Ausbildung zur Gartentherapeutin und gibt Tipps für Garten-Neulinge.

Gärtnern ist seit Beginn der Pandemie so beliebt wie wohl schon lange nicht mehr - wer die Möglichkeit hat, nutzt die Zeit daheim, um Balkon, Terrasse oder Garten zu verschönern. Woran liegt es, dass es uns seit einem Jahr so sehr ins Grüne zieht? Und was sollten Garten-Anfänger beachten, damit die ganze Arbeit nicht umsonst war? Darüber spricht Digitalredakteurin Ida König in der neuen Folge von " Augsburg, meine Stadt" mit Tine Klink. Die 47-Jährige engagiert sich seit Jahren in der Urban-Gardening-Szene in Augsburg und ist beruflich unter anderem als Insektenrangerin für die Umweltstation Augsburg tätig. Außerdem hat sie Anfang des Jahres eine Ausbildung zur Gartentherapeutin abgeschlossen. Was genau sich dahinter verbirgt und wen sie rund um das Thema Insekten berät, erklärt Klink im Podcast.

Hören Sie hier den Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit Garten-Expertin Tine Klink

Dass sie beruflich und ehrenamtlich einmal so viel mit Umwelt zu tun haben würde, war nicht immer klar: Klink machte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Schreinerin und studierte anschließend Soziologie. Die Liebe zum Garten sei aber schon immer da gewesen. Im Podcast spricht sie auch darüber, wer sie geprägt hat und wie sie sich ihr Wissen angeeignet hat. Außerdem hat sie einige Praxis-Tipps auf Lager - etwa, wie es mit der Tomatenernte klappt, oder wie man Garten oder Balkon insektenfreundlich gestalten kann.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

