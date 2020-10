vor 16 Min.

Ein Fall, der Augsburg bewegt: Der Königsplatz-Prozess im Podcast

Dieses Bild aus der Videoüberwachung der Polizei zeigt die Gruppe mit den Angeklagten kurz vor der Tat am Kö in Augsburg.

Der tödliche Schlag am Königsplatz schockierte Augsburg. Nun läuft der Prozess. Was hat sich seit Dezember 2019 getan? Unser Thema im Podcast "Augsburg, meine Stadt".

Von Ida König

Es war der Nikolausabend 2019, als Roland S. in Augsburg nach dem Besuch des Christkindlesmarktes am Königsplatz niedergeschlagen wurde und starb. Die Tat löste deutschlandweit Entsetzen aus, denn Jugendliche sollen den Mann und seinen Freund scheinbar ohne jeden Anlass - so der Stand damals - zuerst umzingelt und dann geschlagen haben. Wenig später wurden sieben Jugendliche und junge Männer festgenommen - auch durch Videoaufnahmen vom Tatort.

Darauf sah die Tat allerdings anders aus als von der Polizei zunächst beschrieben. Was folgte, war ein Streit um die U-Haft der jungen Männer, in dem schlussendlich das Bundesverfassungsgericht ein deutliches Machtwort sprach. Nun steht der Hauptverdächtige Halid S. in Augsburg vor Gericht, vorgeworfen wird ihm Körperverletzung mit Todesfolge. Aus diesem Grund sprechen wir im Podcast "Augsburg, meine Stadt", nun noch einmal ausführlich über die Hintergründe, Widersprüche und Eindrücke aus dem Gerichtssaal.

Holger Sabinsky-Wolf, Leiter der Bayern-Redaktion und langjähriger Gerichtsreporter, gehört zum Team der Redakteure, die den Fall begleiten. Er erzählt, wie er den Hauptverdächtigen Halid S. im Prozess erlebt, was Zeugen aussagen und wie sich der Fall knapp elf Monate nach der Tat darstellt. Außerdem gibt er einen Ausblick, wie hoch die Strafe für Halid S. ausfallen könnte - und wann mit einem Urteil zu rechnen ist.

