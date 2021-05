Wie war Ihr erstes Jahr als Oberbürgermeisterin, Frau Weber?

Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht Oberbürgermeisterin Eva Weber über schlaflose Nächte, Wünsche und auch darüber, wie Politik nach Corona aussehen könnte.

Als Eva Weber die Stichwahl zur Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg gewann, war die Pandemie gerade in der Region angekommen. Seitdem beherrscht Corona alle Lebensbereiche - und die neue Oberbürgermeisterin war in ihrem ersten Jahr im Amt sofort als Krisenmanagerin gefragt. Wie hat sie diese Zeit erlebt? Darüber spricht Eva Weber in der aktuellen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt" mit Digitalredakteurin Ida König.

Hören Sie hier den Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit Oberbürgermeisterin Eva Weber

"Die Situation, dass ich Menschen nicht mehr treffen konnte und kann, ist für mich ganz schrecklich. Politikerin wird man ja unter anderem auch deswegen, weil man Menschen mag und weil man den Kontakt auch braucht", sagt Eva Weber im Podcast. Gerade im Herbst, als die Corona-Zahlen in Augsburg massiv anstiegen, sei sie an ihre persönlichen Grenzen gekommen. "Das war eine harte Zeit. Das waren schlaflose Nächte, das waren Tränen", erinnert sie sich. Gleichzeitig sei immer klar gewesen, dass sie die Verantwortung für fast 300.000 Menschen trage - "da heißt es dann einfach: Zähne zusammenbeißen und durch."

Wie fordernd ein politisches Amt ist, bekam Eva Weber bereits als Kind hautnah mit - ihr Vater saß für die CSU im Landtag, war mehrere Jahre Staatssekretär. Welche Rolle Politik heute noch bei Gesprächen mit ihren Eltern spielt und wie die Kindheit im Allgäu sie prägte, auch darüber spricht die Augsburger Oberbürgermeisterin im Podcast.

Seit vielen Jahren ist nun Augsburg die Heimat von Eva Weber - eine bewusste Entscheidung, wie sie betont. Bereits vor der Pandemie sei es ihr wichtig gewesen, Projekte voranzutreiben, die die Stadtgemeinschaft zusammenbringen. Wie das in diesem Sommer gelingen soll und welche Effekte die Pandemie aus Sicht von Eva Weber nachhaltig auf Politik und Kommunikation haben könnte, erfahren Sie im Podcast.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

