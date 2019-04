18.04.2019

"Augsburg, meine Stadt": Das ist unser neuer Podcast

Unser neuer Podcast "Augsburg, meine Stadt" ist ganz nah dran an den Menschen in Augsburg – und an ihren Geschichten.

Beliebte Läden schließen, Menschen finden keine Wohnung – und ein Arzt erzählt von "gefährlichen Stühlen". In unserem neuen Podcast geht es um Augsburg und seine Menschen.

Unser neuer Podcast "Augsburg, meine Stadt" ist ganz nah dran an den Menschen in Augsburg und an ihren Geschichten. In unserem neuen Audio-Format kommen Menschen zu Wort, die etwas zu erzählen haben: Ein Ladenbesitzer, der schließen muss. Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden. Oder ein Arzt, der über "gefährliche Stühle" spricht.

Der Podcast "Augsburg, meine Stadt" startet am Donnerstag, 18. April. Alle zwei Wochen erscheint eine neue kostenlose Folge auf unserer Internetseite – sowie unter anderem auf den Streaming-Portalen Spotify und iTunes. Wie Sie unseren Podcast hören und abonnieren können, erfahren Sie hier.

"Augsburg, meine Stadt": Hier hören Sie die erste Podcast-Folge

In der ersten Folge von "Augsburg, meine Stadt" sprechen wir über ein Thema, das aktuell viele Menschen bewegt: Mehrere Kult-Lokale in der Innenstadt müssen schließen, darunter der Falafel-Imbiss Kichererbse und die Kitsch-Bar im Lechviertel.

Für die Podcast-Folge haben wir Kichererbse-Chef Al Naser in seinem Lokal besucht. Außerdem erzählt der Betreiber des Café Mak in der Karlstraße, was die Augsburger von anderen Kunden unterscheidet – und warum er niemals einen Kaffee bei einer Kette wie Starbucks trinken würde.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören – und freuen uns über Kritik, Lob und Themen-Anregungen an podcast@augsburger-allgemeine.de!

