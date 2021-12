Welche Generation glaubt am meisten an Verschwörungsmythen, Herr Maas?

Der Augsburger Psychologe Rüdiger Maas ist Fachmann für Generationenforschung. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht er über Klischees, Digitalisierung und Corona.

Ob Babyboomer, Millenials oder Generation Z – jeder Altersgruppe werden Vorurteile zugeordnet. Welche davon lassen sich wissenschaftlich belegen? Ist die Einteilung in Generation X,Y und Z überhaupt sinnvoll? Und was hat die Digitalisierung damit zu tun, welcher Generation ein Mensch angehört? Darüber spricht der Augsburger Generationenforscher Rüdiger Maas im Podcast " Augsburg, meine Stadt" mit Digitalredakteurin Ida König. In der neuen Folge gibt der Psychologe Einblicke in seine Arbeit, erklärt, was die Netflix-Serie "Squid Game" für seine Forschung so interessant macht und warum er sich entschieden hat, ein eigenes Institut zu gründen.

Im Institut für Generationenforschung beschäftigten sich Maas und seine Kolleginnen und Kollegen seit Beginn der Pandemie beinahe täglich mit dem Thema Corona. Wie sich der Blick auf die Corona-Regeln unter den Altersgruppen unterscheidet und warum ältere Menschen nach seinen Erkenntnissen eher empfänglich für Verschwörungserzählungen sind, erklärt Maas im Podcast. Außerdem warnt er davor, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die während der Pandemie ihren Schul- oder Studienabschluss gemacht haben, als "Generation Corona" abzustempeln.

Mehr über den Menschen Rüdiger Maas, seinen Blick auf die Zukunft und die kommende Generation Alpha erfahren Sie im Podcast.

