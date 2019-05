vor 41 Min.

Augsburger Arzt ist sich sicher: Stühle machen krank

Von Rückenschmerzen bis Darmkrebs: Dr. Martin Oswald ist davon überzeugt, dass Sitzen auf dem Stuhl krank macht. Wie kommt er darauf? Unser Thema im Podcast.

Wer gesund leben will, darf nicht auf Stühlen sitzen – diese drastische Überzeugung vertritt der Augsburger Arzt Dr. Martin Oswald. Aus diesem Grund verzichtet er seit 20 Jahren so gut es geht auf Stühle, operiert wenn es sein muss sogar im Knien und sitzt nie mit seiner Familie auf der heimischen Couch. Oswald ist sich sicher, dass das Sitzen auf dem Stuhl die Ursache für viele Krankheiten ist – von Rückenschmerzen über Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu diversen Krebsarten.

Wie kommt der Mediziner, der hauptsächlich Menschen mit Krampfadern und Hämorrhoiden behandelt, darauf? Warum hält er Stühle für ein Gift, vergleichbar mit Alkohol? Was entgegnet er seinen Kritikern? Und welchen Rat hat er für Menschen, die in ihrem Beruf viel sitzen müssen? Wir haben mit ihm in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" gesprochen – natürlich im Stehen.

"Augsburg, meine Stadt": Folge 2 jetzt anhören

Der Podcast "Augsburg, meine Stadt" erscheint alle zwei Wochen jeweils am Donnerstag. Sie finden ihn auf unserer Internetseite, bei Spotify (hier klicken), iTunes (hier klicken) und vielen weiteren Plattformen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören – und freuen uns über Kritik, Lob und Anregungen an podcast@augsburger-allgemeine.de. (ida)

Unser neuer Podcast "Augsburg, meine Stadt" ist ganz nah dran an den Menschen in Augsburg – und an ihren Geschichten. Video: Axel Hechelmann

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcasts: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

Themen Folgen