Band John Garner über die Kreativszene in Augsburg, Corona und die Freilichtbühne

Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" sprechen die Musiker von John Garner über die Risiko-Entscheidung für die Musik, das Leben als Band und ihr Corona-Projekt. Außerdem gibt es einen neuen Song zu hören.

Von Ida König

Gesucht haben sie sich nicht, erzählen die Musiker von John Garner in der neuen Folge des Podcasts " Augsburg, meine Stadt" - nur gefunden. "Wir sind uns passiert", sagt Gitarrist Chris Sauer. Das Trio feiert nächstes Jahr sein fünfjähriges Bestehen und hat einen bewegten Weg hinter sich. Im Gespräch erzählen Lisa Seifert, Stefan Krause und Chris Sauer von Abenden mit gerade einmal fünf Zuhörern und davon, wann die Band zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ihre Musik gut ankommt.

Konzerte von John Garner in Augsburg sind seit Jahren regelmäßig ausverkauft, so auch zuletzt auf der Freilichtbühne. Was bei diesen Auftritten für sie anders ist als sonst und warum sich bei Auftritten in der Heimat eher Nervosität bemerkbar macht, verrät Sängerin Lisa Seifert im Podcast. Auch über die Kulturlandschaft in Augsburg machen sich die Musiker ihre Gedanken und haben eine klare Haltung zum Gaswerkareal, die sie im Gespräch mit Redakteurin Ida König erklären.

Auch John Garner mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Krise zahlreiche Konzerte absagen. Die Zeit haben die Augsburger aber genutzt und ein neues Album aufgenommen. Einen Song daraus gibt es am Ende dieser Podcastfolge zu hören.

