Ellabekind, wie viel verdienst du als Influencerin?

Instagram ist ihr Leben – und 216.000 Menschen schauen ihr dabei zu. Die Augsburgerin Ellabekind spricht im Podcast über Schönheit, Selbstzweifel und Verantwortung.

Von Axel Hechelmann

Schöne Orte, tolle Kleider, perfekte Fotos: Ellabekind ist eine der bekanntesten Influencerinnen Augsburgs – und zeigt sich auf Instagram stets von ihrer besten Seite. In einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Ellabekind über ihren Job als Influencerin, über Selbstzweifel und Verantwortung gegenüber ihren rund 216.000 Followern.

Ellabekind im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Die 26-Jährige lebt von ihrem Job als Influencerin. Im Gespräch mit Digital-Redakteur Axel Hechelmann sagt sie, welche Jobs sie annimmt – und welche sie kategorisch ablehnt. Außerdem verrät Ella, wie ihr Arbeitstag aussieht, wie viel Geld sie verdient und für was sie es ausgibt.

Die Influencerin Ellabekind im Podcast-Studio unserer Redaktion. Bild: Axel Hechelmann

Mit ihrer großen Reichweite steigt auch die Verantwortung der gebürtigen Neusäßerin. Sie sagt, wie sie ihre Vorbild-Rolle definiert und warum sie kein Problem darin sieht, sich perfekt inszeniert vor eine Kamera zu stellen.

Ein Leben für Instagram: Wie tickt Ellabekind privat?

Ellabekind, die in der Augsburger Maxstraße wohnt, erzählt zudem von ihrem Privatleben, das sich größtenteils in der Innenstadt abspielt. Wie geht sie mit Menschen um, die sie erkennen und ansprechen? Und Ellabekind antwortet auf die Frage: Wie viel Zeit verbringst du am Smartphone – und schaltest du es eigentlich auch mal aus?

Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit mit Ellabekind können Sie sich auch bei Spotify, Apple Podcasts und Co. anhören:

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E–Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

