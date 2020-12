10.12.2020

Er zeigt bei Instagram seinen Alltag: Josef (21) will Pfarrer werden

Zölibat statt Familie, Gebete statt wilde Partys: Josef Wagner aus Kühbach will katholischer Geistlicher werden. Im Podcast erzählt er von Vorurteilen und der Liebe zu Gott.

Von Axel Hechelmann

Josef Wagner will Priester werden. In einem Alter, in dem andere lieber feiern und Freunde treffen, betet der 21-Jährige zu Gott und besucht heilige Messen. Ist das nicht fürchterlich öde? Und warum will ein junger Mensch eigentlich Geistlicher werden? Auf diese und viele weitere Vorurteile und Fragen gibt Wagner im Podcast " Augsburg, meine Stadt" Antworten.

Jetzt im Podcast: Warum Josef (21) katholischer Priester werden will

Bis er seinen Wunschberuf ausüben darf, muss Wagner noch ein paar Jahre warten: Die Priesterausbildung dauert insgesamt sechs Jahre. Wie läuft das ab? Wie sieht sein Alltag zwischen Gleichgesinnten im Priesterseminar aus? Und: Muss er sich an strenge Regeln halten – zum Beispiel an eine frühe Bettruhe?

Im Podcast spricht Wagner, der aus Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg kommt, auch über die Liebe zu Gott und zum Menschen. Wie geht er mit dem Wissen um, dass er wegen des Zölibats wohl nie Frau und Kinder haben wird? Was investiert er in die Beziehung zu Gott – und was bekommt er von ihm zurück?

Berufswunsch Priester: Ein Gespräch über Zölibat, Missbrauchsfälle und Weihnachten

Für das einstündige Gespräch mit Digital-Redakteur Axel Hechelmann hat sich Wagner per Videotelefonat zugeschaltet. Denn der 21-Jährige befindet sich gerade für ein Auslandsjahr in Spanien. Rechtzeitig vor Weihnachten will er aber nach Deutschland zurückkehren – um die Weihnachtszeit in Augsburg und Kühbach zu verbringen.

Wie Josef Wagner auf ein Weihnachten in Corona-Zeiten blickt und welche weihnachtliche Botschaft er an die Hörerinnen und Hörer hat, das erfahren Sie jetzt im Podcast "Augsburg, meine Stadt".

