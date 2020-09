03.09.2020

Fußball ohne Fans und eine geplatzte Hochzeit: Florian Niederlechner erzählt

Er ist Führungsspieler und Familienmensch. Im Podcast gibt FCA-Stürmer Florian Niederlechner Einblicke in sein Leben als Profisportler und Vater.

Von Axel Hechelmann

Florian Niederlechner ist einer der spannendsten Charaktere beim FC Augsburg: Der 29-Jährige galt zuletzt als Erfolgsgarant beim FCA, gleichzeitig entwickelt er sich immer stärker zum Führungsspieler. In der neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Niederlechner über die kommende Saison, sein Leben als Familienvater und über seinen Freund Daniel Baier, dessen plötzliches Karriereende bei vielen FCA-Fans für Unmut sorgte.

In dem knapp 50-minütigen Podcast erzählt Niederlechner von seinen sportlichen Erwartungen an die kommende Saison, die zunächst ohne Fans im Stadion startet. Er erklärt, warum er so gerne an der Seite von Alfred Finnbogason spielt, wie er seine Rolle im System von Trainer Heiko Herrlich sieht – und, dass er sich eine Führungsrolle im Verein vorstellen kann.

FCA-Spieler Florian Niederlechner im Podcast

Der Familienvater gibt auch Einblicke in sein Privatleben und verrät, welche Pläne es für seine Hochzeit im kommenden Jahr gibt. Außerdem spricht Niederlechner über seine Vaterrolle, seine Lieblingsplätze in Augsburg und sein Leben nach der Karriere.

Niederlechner bedauert im Gespräch auch den Abgang von Vereinslegende und Kapitän Daniel Baier. Mit ihm habe er einen Freund im Verein verloren. Und auch der Vereinswechsel von Philipp Max sei ein Verlust – sowohl menschlich als auch sportlich.

Der FC Augsburg hat sich im Sommer von Vereinslegende Daniel Baier getrennt. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Das Gespräch mit Florian Niederlechner führten die Redakteure Florian Eisele und Axel Hechelmann. Sie können sich den Podcast ab sofort auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Deezer anhören.

Podcast "Augsburg, meine Stadt": Spotify, Apple Podcasts und Co.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E–Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

