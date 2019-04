21:44 Uhr

Kichererbse und Co: Tschüss Kult-Läden, hallo Ketten?

Für Folge 1 unseres neuen Podcasts "Augsburg, meine Stadt" haben wir unter anderem Majed Al Naser in seinem Imbiss Kichererbse besucht.

Der Falafel-Imbiss Kichererbse muss schließen. Ebenso die Kitsch-Bar im Lechviertel. Was bedeuten diese Schließungen für eine Stadt und die Betreiber? Jetzt Folge 1 anhören.

Majed Al Naser ist ratlos. Er soll raus. Schon im Sommer. Nach 21 Jahren wurde dem gebürtigen Syrer der Raum für seinen Falafel-Imbiss am Judenberg gekündigt. "Die wollen da wahrscheinlich lieber eine Champagnerbar", sagt Al Naser - und fragt sich gleichzeitig, wie es für ihn weitergehen soll.

Doch Al Naser ist mit dieser Situation nicht allein. Auch der Betreiber der Kitsch-Bar im Lechviertel muss sein Lokal räumen. Und die Schwarze Kiste am Moritzplatz hat bereits ihren kleinen Imbiss verlassen - wenn auch freiwillig.

In unserem neuen Podcast "Augsburg, meine Stadt" sprechen wir darüber, was diese Ladenschließungen für ihre Besitzer bedeuten. Außerdem geht es um Fragen wie: Was fehlt, wenn diese Läden nicht mehr existieren? Wie hart ist der Konkurrenzkampf kleiner Geschäfte mit großen Ketten? Und: Verliert die Augsburger Innenstadt ihren Reiz?

In den kommenden Wochen sprechen wir in unserem Podcast unter anderem mit einem Arzt, der sagt: Stühle machen krank. Außerdem beschäftigt sich eine Folge mit dem Thema Wohnungsnot.

