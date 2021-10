Maximilian Funke-Kaiser, welche Augsburger Themen wollen Sie anpacken?

Mit 20 Jahren trat er in die FDP ein, mit 28 schafft er den Einzug in den Bundestag. Wer ist Maximilian Funke-Kaiser – und was treibt ihn an? Das erzählt er jetzt im Podcast.

Er ist jung, kommt aus Augsburg – und zieht nun in den Bundestag ein. Maximilian Funke-Kaiser will künftig die Interessen der Augsburgerinnen und Augsburger in Berlin vertreten. Welche Themen sind dem FDP-Politiker besonders wichtig? Wie will er sich für seine Heimatstadt einsetzen? Woher stammt sein ungewöhnlicher Name? Und überhaupt: Wieso machte er als junger Mann Wahlwerbung für die FDP, während sich seine Freunde lieber ins Nachtleben stürzten? Über diese und weitere Fragen spricht Funke-Kaiser in einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" mit Digitalredakteur Axel Hechelmann.

Maximilian Funke-Kaiser über Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz

Funke-Kaiser ist der vierte Abgeordnete, der Augsburg und die Region im Bundestag vertritt. Während Volker Ullrich ( CSU), Claudia Roth (Grüne) und Ulrike Bahr ( SPD) schon länger im Plenum sitzen, ist diese Aufgabe neu für den 28-Jährigen. Er will vor allem mit den Themen Arbeit, Infrastruktur und Digitalisierung punkten – und sagt im Podcast, warum die Augsburgerinnen und Augsburger davon profitieren könnten.

Außerdem spricht Funke-Kaiser über sein Privatleben und seine Heimatstadt Augsburg. Was mag er besonders gerne an Augsburg – und wo hält er sich am liebsten auf?

Alle Podcast-Folgen auch bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer

Das Gespräch mit Funke-Kaiser können Sie sich auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern anhören:

Außerdem empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folgen mit den drei anderen Bundestagsabgeordneten aus Augsburg:

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.