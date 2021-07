Bücher Pustet verlässt Karolinenstraße. Und nun, Frau Völlger?

Die Buchhandlung verlässt ihren Standort nahe dem Rathaus. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" erzählt die Filialleiterin, wie es nun für Bücher Pustet weitergeht.

Mehr als 30 Jahre – so lange prägt Bücher Pustet bereits das Stadtbild in der Augsburger Karolinenstraße. Doch bald zieht die bekannte Buchhandlung aus. Was sind die Gründe dafür – und gibt es für den Buchhändler eine Zukunft in Augsburg? Darüber spricht Filialleiterin Anja Völlger in einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt".

Neuer Podcast: Was plant Bücher Pustet am Standort Augsburg?

Völlger leitet die Augsburger Filiale seit zwei Jahrzehnten. Sie erzählt im Podcast, an welche Begegnungen mit Kundinnen und Kunden sie sich gerne erinnert und wie sie mit Menschen umgeht, die stundenlang in Büchern lesen, ohne sie zu kaufen.

Außerdem sagt Völlger, welche Bücher sie derzeit empfiehlt und welche Orte in Augsburg sich besonders für eine entspannte Lektüre eignen.

In eigener Sache: Unser Podcast "Augsburg, meine Stadt" geht in eine kurze Sommerpause. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen August – und kehren am Donnerstag, 2. September, mit einer neuen Episode zurück.

Anja Völlger ist seit zwei Jahrzehnten Filialleiterin bei Bücher Pustet in Augsburg. Foto: Dorina Pascher (Archivbild)

